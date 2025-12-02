2. Bundesliga heute: Braunschweig - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.12.2025 • 13:00 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr empfängt Eintracht Braunschweig Holstein Kiel zum neunten Zweitliga-Duell beider Klubs.

Während die Löwen im Januar 2024 mit 2:1 in Kiel erstmals überhaupt gegen die Störche siegten, warten sie zu Hause weiterhin auf den ersten Dreier (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen). Gegen kein anderes aktuelles Zweitliga-Team ist Braunschweig im eigenen Stadion noch sieglos – ein zusätzlicher Anreiz für Trainer Heiner Backhaus, die schwarze Serie endlich zu beenden.

Braunschweig - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Braunschweig gewann nur zwei seiner letzten zwölf Ligaspiele (ein Remis, neun Niederlagen), verbuchte jedoch am vergangenen Spieltag erst das zweite Zu-Null dieser Saison. Zwei Partien hintereinander ohne Gegentor gelangen 2025 bisher nur einmal im Februar.

Offensiv ragt Erencan Yardimci mit vier Saisontreffern heraus, drei davon erzielte er vor heimischer Kulisse – nun bietet sich ihm die Chance, erstmals in zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen zu treffen. Auffällig bleibt die mangelnde Disziplin: Mit sechs Platzverweisen führt die Eintracht die Rote-Karten-Statistik der Liga an.

Update (13:00 Uhr): Die Aufstellungen Braunschweig - Kiel sind da

Holstein Kiel: Jonas Krumrey, Marco Komenda, David Zec, Marko Ivezic, John Tolkin, Lasse Rosenboom, Magnus Knudsen, Kasper Davidsen, Adrián Kaprálik, Phil Harres, Niklas Niehoff

Eintracht Braunschweig: Ron-Thorben Hoffmann, Kevin Ehlers, Lukas Frenkert, Patrick Nkoa, Mehmet Aydin, Léon Bell Bell, Robin Heußer, Max Marie, Johan Gómez, Erencan Yardimci, Christian Conteh

Kiel kämpft mit Auswärtsschwäche und Chancenverwertung

Holstein Kiel reist mit 15 Punkten aus 14 Partien an – die zweitschwächste Zwischenbilanz seit dem Zweitligaaufstieg. In den letzten acht Ligaspielen sprang nur ein Sieg heraus (3 Remis, vier Niederlagen); auswärts wartet das Team von Marcel Rapp seit vier Partien auf einen Dreier (1 Remis, drei Niederlagen).

Die Offensivprobleme sind statistisch belegbar: Bei 20,5 erwarteten Treffern stehen tatsächlich nur 14 Tore zu Buche (-6,5 xG-Differenz).

Lichtblick bleibt Flankenspezialist Alexander Bernhardsson, der mit sechs Assists geteilt zweitbester Vorlagengeber der Liga ist und in drei Gastspielen an Toren beteiligt war – gelingt ihm heute eine weitere Torbeteiligung, egalisiert er den Vereinsrekord von vier Auswärtsspielen in Folge.

Störche zwischen Ligaalltag und Pokal-Highlight

Die Partie im Eintracht-Stadion ist für Kiel eingebettet in eine intensive Woche: Erst am Mittwoch trat die KSV im DFB-Pokal-Achtelfinale beim Hamburger SV an und setzte sich im Elfmeterschießen durch.

Trotz starker Pokalauftritte bleibt die Liga das Sorgenkind. Kiel beging in der laufenden Saison bereits 196 Fouls – nur zwei Teams liegen mehr –, während Braunschweig mit 177 Vergehen deutlich zurückhaltender agiert.

Auch personell müssen die Störche auf die Belastung reagieren, nachdem Defensivchef David Zec zuletzt gesperrt fehlte. Beide Mannschaften stellen mit jeweils 14 Saisontoren die drittschwächsten Offensivreihen der 2. Bundesliga – wer am Sonntag seine Effizienz steigert, verbessert zugleich seine Tabellenlage.

Wird Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1.