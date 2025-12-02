2. Bundesliga heute: Braunschweig - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.12.2025 • 10:30 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 21. Dezember 2025, rollt der Ball ab 13:30 Uhr in Braunschweig, wenn Eintracht-Coach Heiner Backhaus seine Mannschaft gegen den Spitzenreiter FC Schalke 04 von Trainer Miron Muslic aufs Feld schickt. In den jüngsten drei Zweitliga-Duellen wartet der BTSV zwar auf einen Sieg (ein Remis, zwei Niederlagen), im eigenen Stadion blieb er aber zuletzt zweimal gegen Schalke ohne Gegentor (1:0, 0:0). Insgesamt steht es nach 42 Pflichtspielen 22:19 für die Niedersachsen, die dennoch acht der vergangenen zehn Pflichtvergleiche verloren haben.

Braunschweig - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Königsblauen reisen mit 37 Punkten aus 16 Partien an – Vereinsrekord und die beste Ausbeute eines Zweitligisten seit Braunschweigs Aufstiegssaison 2012/13. Damit sicherte sich Schalke nach 1981/82 und 1983/84 zum dritten Mal die Herbstmeisterschaft; alle sechs Zweitligateams mit mindestens 37 Zählern zu diesem Zeitpunkt stiegen bisher auf. Sportvorstand Frank Baumann will dennoch nicht vom Aufstieg sprechen: „Weniger reden, mehr machen, hart arbeiten“, betonte er jüngst in At Broski – Die Sport-Show. Baumann hatte Muslic im Sommer trotz interner Skepsis für eine sechsstellige Ablöse verpflichtet – der Plan zahlt sich bislang aus.

Braunschweigs Aufwärtstrend und Contehs Torhunger

Die Eintracht gewann zwei der letzten drei Begegnungen und sammelte damit so viele Punkte wie in den vorherigen zwölf Spielen zusammen. Heimspiele gegen Tabellenführer bleiben jedoch knifflig: Von den vergangenen zwölf Versuchen sprang nur ein Sieg heraus (1:0 gegen St. Pauli 2011). Hoffnungsträger ist Christian Conteh, der beim 3:2 über Dynamo Dresden seinen zweiten Zweitliga-Doppelpack schnürte. Mit vier Treffern und drei Vorlagen führt der Flügelstürmer sowohl die interne Torschützen- als auch Scorerliste an.

Intensive Duelle: Becker, Karaman und die Zweikampfbilanz

Schalke stellt mit erst acht Gegentoren die beste Defensive der Liga und spielte schon neunmal zu null, obwohl der Ballbesitzwert mit 41 % ligaweit am niedrigsten ist. Schlüsselspieler Vitalie Becker traf in den letzten beiden Einsätzen, kommt bereits auf 1.293 Einsatzminuten – bei den Feldspielern toppen das nur Soufian El-Faouzi und Nikola Katic. Kenan Karaman war erstmals seit Frühjahr 2024 in drei Partien in Serie direkt an Toren beteiligt (2 Tore, zwei Assists) und erzielte bereits vier Zweitligatreffer gegen Braunschweig. Auf der Gegenseite bringt es der BTSV wie Schalke auf hohen Zweikampf-Einsatz (109 Duelle pro Spiel), gewinnt davon aber nur 48 % – ligaweit der zweitschlechteste Wert.

