2. Bundesliga heute: Darmstadt - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

2. Bundesliga heute: Darmstadt gegen KSC

Der SV Darmstadt 98 empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.
Florian Kohfeldt verabschiedete sich unter der Woche mit Darmstadt aus dem Pokal
Florian Kohfeldt verabschiedete sich unter der Woche mit Darmstadt aus dem Pokal
© IMAGO/Jan Huebner
SPORT1
Am heutigen Samstagabend (20:30 Uhr im LIVETICKER) rollt der Ball im ausverkauften Merck-Stadion am Böllenfalltor, wenn Darmstadt 98 auf den Karlsruher SC trifft.

Die Statistik spricht derzeit klar für die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt: Darmstadt ist in dieser Zweitliga-Saison zu Hause noch ungeschlagen (vier Siege, drei Remis) und blieb auch in den vergangenen fünf Liga-Duellen mit dem KSC ohne Niederlage (drei Siege, zwei Unentschieden). Mit 26 Punkten aus 14 Partien liegen die Lilien auf Kurs Richtung Spitzenplätze – nur in der Aufstiegssaison 2022/23 hatten sie zum gleichen Zeitpunkt mehr Zähler gesammelt.

Darmstadt - KSC LIVE im TV, Livestream, Ticker

  • TV: NITRO, Sky
  • Livestream: RTL+, Sky
  • Liveticker: SPORT1

Unter der Woche verabschiedete sich Darmstadt mit 0:2 beim Bundesligisten SC Freiburg aus dem DFB-Pokal. Torhüter Marcel Schuhen parierte zwar mehrfach stark, doch Vincenzo Grifo (Elfmeter) und Lucas Höler besiegelten das Aus, ehe Matej Maglica in der Schlussphase Gelb-Rot sah.

In der Liga überzeugten die Hessen zuletzt dagegen mit defensiver Stabilität: Kein Team kassierte weniger Niederlagen (zwei). Offensiv bleibt das späte Durchsetzungsvermögen ein Trumpf – 16 Treffer nach der Pause bedeuten ligaweit Rang zwei hinter Elversberg.

Karlsruher SC reist mit drei Pleiten im Gepäck an

Ganz anders die Ausgangslage bei den Gästen: Der KSC verlor seine letzten drei Zweitliga-Spiele und stellte dabei mit jeweils mindestens drei Gegentoren einen Klubnegativrekord ein. Auswärts sprang in dieser Saison erst ein Sieg heraus – keinen Ligakonkurrenten erwischte es in der Fremde häufiger.

Dennoch herrscht an der Karlsruher Spitze Zuversicht: Geschäftsführer Michael Becker betonte jüngst, der Klub wolle sich langfristig unter den „Top 20 Deutschlands“ etablieren und habe mit dem neuen Wildparkstadion sowie stabilen Strukturen die Basis dafür gelegt.

Schlüsselduelle: Zweikampfmonster im Fokus

Spannend wird der Blick auf die Innenverteidiger: Mit Marcel Beifus (74,1 % gewonnene Duelle) und Marcel Franke (72,1 %) stellt Karlsruhe die beiden zweikampfstärksten Akteure der Liga, dicht gefolgt von Darmstadts Patric Pfeiffer (71,9 %).

In der Luft gehören außerdem Aleksandar Vukotic (78,0 %) und erneut Pfeiffer (74,2 %) zur Elite, während Beifus (84,0 %) und Franke (81,6 %) auch hier vorneweg marschieren. Trainer Christian Eichner vertraut generell einer eingespielten Elf – nur zwölf Startelfwechsel nahm der KSC bislang vor, ligaweit der drittniedrigste Wert.

Auf der Gegenseite setzt Kohfeldt auf Erfahrung: Mit durchschnittlich 27 Jahren und 112 Tagen schickt er die älteste Startformation der 2. Bundesliga aufs Feld.

Wird SV Darmstadt 98 gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live bei NITRO zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

