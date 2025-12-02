2. Bundesliga heute: Darmstadt - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.12.2025 • 17:30 Uhr Der SV Darmstadt 98 empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstagabend (20:30 Uhr im LIVETICKER) rollt der Ball im ausverkauften Merck-Stadion am Böllenfalltor, wenn Darmstadt 98 auf den Karlsruher SC trifft.

Die Statistik spricht derzeit klar für die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt: Darmstadt ist in dieser Zweitliga-Saison zu Hause noch ungeschlagen (vier Siege, drei Remis) und blieb auch in den vergangenen fünf Liga-Duellen mit dem KSC ohne Niederlage (drei Siege, zwei Unentschieden). Mit 26 Punkten aus 14 Partien liegen die Lilien auf Kurs Richtung Spitzenplätze – nur in der Aufstiegssaison 2022/23 hatten sie zum gleichen Zeitpunkt mehr Zähler gesammelt.

Darmstadt - KSC LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : NITRO, Sky

: NITRO, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

Unter der Woche verabschiedete sich Darmstadt mit 0:2 beim Bundesligisten SC Freiburg aus dem DFB-Pokal. Torhüter Marcel Schuhen parierte zwar mehrfach stark, doch Vincenzo Grifo (Elfmeter) und Lucas Höler besiegelten das Aus, ehe Matej Maglica in der Schlussphase Gelb-Rot sah.

In der Liga überzeugten die Hessen zuletzt dagegen mit defensiver Stabilität: Kein Team kassierte weniger Niederlagen (zwei). Offensiv bleibt das späte Durchsetzungsvermögen ein Trumpf – 16 Treffer nach der Pause bedeuten ligaweit Rang zwei hinter Elversberg.

Karlsruher SC reist mit drei Pleiten im Gepäck an

Ganz anders die Ausgangslage bei den Gästen: Der KSC verlor seine letzten drei Zweitliga-Spiele und stellte dabei mit jeweils mindestens drei Gegentoren einen Klubnegativrekord ein. Auswärts sprang in dieser Saison erst ein Sieg heraus – keinen Ligakonkurrenten erwischte es in der Fremde häufiger.

Dennoch herrscht an der Karlsruher Spitze Zuversicht: Geschäftsführer Michael Becker betonte jüngst, der Klub wolle sich langfristig unter den „Top 20 Deutschlands“ etablieren und habe mit dem neuen Wildparkstadion sowie stabilen Strukturen die Basis dafür gelegt.

Schlüsselduelle: Zweikampfmonster im Fokus

Spannend wird der Blick auf die Innenverteidiger: Mit Marcel Beifus (74,1 % gewonnene Duelle) und Marcel Franke (72,1 %) stellt Karlsruhe die beiden zweikampfstärksten Akteure der Liga, dicht gefolgt von Darmstadts Patric Pfeiffer (71,9 %).

In der Luft gehören außerdem Aleksandar Vukotic (78,0 %) und erneut Pfeiffer (74,2 %) zur Elite, während Beifus (84,0 %) und Franke (81,6 %) auch hier vorneweg marschieren. Trainer Christian Eichner vertraut generell einer eingespielten Elf – nur zwölf Startelfwechsel nahm der KSC bislang vor, ligaweit der drittniedrigste Wert.

Auf der Gegenseite setzt Kohfeldt auf Erfahrung: Mit durchschnittlich 27 Jahren und 112 Tagen schickt er die älteste Startformation der 2. Bundesliga aufs Feld.

Wird SV Darmstadt 98 gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live bei NITRO zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1.