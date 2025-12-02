2. Bundesliga heute: Darmstadt - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.12.2025 • 10:30 Uhr SV Darmstadt 98 empfängt heute SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 14. Dezember 2025, empfängt der SV Darmstadt 98 den SC Preußen Münster um 13:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. Trainer Florian Kohfeldt trifft dabei auf seinen Kollegen Alexander Ende, der die Adlerträger anleitet. Ein Blick in die Statistik zeigt einen klaren Trend: In sechs Zweitliga-Duellen mit den Lilien blieben die Münsteraner ungeschlagen (3 Siege, drei Remis) – gegen keinen anderen Zweitligisten sammelte Preußen bislang mehr Erfolge. Darmstadt wartet somit weiterhin auf den ersten Sieg gegen die Westfalen, nur gegen Waldhof Mannheim blieb man in der 2. Liga ebenso oft sieglos.

Trotz der negativen Direktbilanz hat Darmstadt viel Selbstvertrauen: 29 Punkte aus 15 Partien bedeuten den zweitbesten Start der Vereinsgeschichte nach der Aufstiegssaison 2022/23, nur zwei Niederlagen sind Ligabestwert. Im eigenen Stadion sind die Lilien in dieser Spielzeit noch ungeschlagen (5 Siege, drei Remis) und verloren saisonübergreifend nur eine der letzten 14 Heimpartien. Torjäger Isac Lidberg erzielte jüngst seinen 25. Zweitligatreffer im 42. Einsatz und führt mit elf Saisontoren – davon acht zu Hause – gemeinsam mit Younes Ebnoutalib die Torjägerliste an. Unterstützung erhält er von Marco Richter, der an den vergangenen drei Spieltagen vier Scorerpunkte sammelte (1 Tor, drei Vorlagen).

Münster auf historischem Kurs – Batista Meier in Bestform

Der Aufsteiger aus Westfalen hat mit 19 Punkten nach 15 Begegnungen seine bislang beste Zweitliga-Bilanz eingestellt (wie 1989/90) und mit 21 Treffern einen neuen Vereinsrekord zu diesem Zeitpunkt aufgestellt. Großen Anteil daran hat Oliver Batista Meier: Der Offensivmann traf erstmals in zwei Zweitligaspielen in Serie und kommt inzwischen auf fünf Tore sowie drei Assists – Topwerte innerhalb des Teams. Gleich dreimal verwandelte er 2025 vom Elfmeterpunkt, ligaweit wird das nur von Schalkes Kenan Karaman (5) übertroffen.

Duelle der Offensivmaschinen und Comeback-Qualitäten

Beide Mannschaften zählen zu den fleißigsten Ballbesitzteams der Liga: Münster verzeichnet 32 herausgespielte Angriffe mit mindestens zehn Pässen, Darmstadt 30 – einzig Hannover 96 liegt noch davor. Zugleich gelten beide Teams als enorm widerstandsfähig: Die Lilien sammelten bereits zwölf Punkte nach Rückständen, Münster folgt mit neun Zählern und drehte jüngst gegen Hannover einen 0:2-Rückstand in ein 2:2. Vor diesem Hintergrund treffen am Böllenfalltor zwei formstarke, spielstarke und mental robuste Teams aufeinander, die statistisch beste Voraussetzungen für ein torreiches Kräftemessen mitbringen.

Wird SV Darmstadt 98 gegen SC Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1.