2. Bundesliga heute: Dresden - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 12.12.2025 • 15:30 Uhr Dynamo Dresden empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Dynamo Dresden empfängt am Freitagabend (18.30 Uhr) Eintracht Braunschweig. Seit der Wiedervereinigung gab es im Rudolf-Harbig-Stadion acht Pflichtspiele zwischen den beiden Teams, sechs davon endeten unentschieden.

Beide Klubs trennten sich zuletzt in der Zweitliga-Saison 2017/18 zweimal 1:1, und auch im Gesamtvergleich weist Dynamo nur einen Heimsieg und eine Heimniederlage gegen die Niedersachsen auf. Die statistische Ausgangslage spricht damit erneut für eine enge Partie.

Dresden - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Unter Trainer Thomas Stamm holte Dynamo Dresden nach 15 Spieltagen lediglich 13 Punkte – geteilt der zweitschlechteste Wert der Klubgeschichte in der 2. Bundesliga. 29 Gegentore bedeuten aktuell Rang zwei in der Negativstatistik hinter Fürth, zudem blieb Dynamo als einziges Team der Liga noch ohne weiße Weste und kassierte in jedem der letzten 19 Zweitliga-Spiele mindestens ein Gegentor. Eintracht Braunschweig steht unter Coach Heiner Backhaus bei 14 Zählern und blieb zuletzt zweimal ungeschlagen (ein Sieg, ein Remis).

Aydin in Form, Frenkert fehlt gesperrt

Mit Mehmet Aydin verfügt die Eintracht aktuell über ihren gefährlichsten Offensivakteur: Drei Tore und drei Vorlagen machen den 23-Jährigen zum Top-Scorer der Braunschweiger. Sein jüngster Treffer fiel per Strafstoß – passend dazu geht es gegen Dynamo Dresden, das schon fünf Elfmeter verursachte, Ligahöchstwert. Verzichten muss Backhaus allerdings auf Abwehrmann Lukas Frenkert, der nach seiner Roten Karte gesperrt fehlt.

Frühe Tore, lange Rückstände und Freitag-Fluch

Dynamo Dresden (67 Prozent) und Eintracht Braunschweig (60 Prozent) erzielen den größten Anteil ihrer Treffer vor der Pause, wobei die Sachsen mit 14 Toren ligaweit die meisten Treffer in der ersten Halbzeit verzeichnen, gleichzeitig aber 15 Gegentore im selben Zeitraum zulassen.

Beide Teams verbringen viel Zeit im Rückstand: Dresden 610 Minuten, Braunschweig 660 – Höchstwert der Liga. Kurios ist die Serienhistorie am Spieltag: Die Löwen warten seit 25 Zweitliga-Partien an einem Freitag auf eine weiße Weste, während Dynamo saisonübergreifend selbst auf 19 Spiele ohne Null steht.

Wird SG Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SG Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1.