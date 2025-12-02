2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.12.2025 • 09:58 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, 20. Dezember 2025, empfängt Fortuna Düsseldorf die SpVgg Greuther Fürth um 13:00 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. Auf der Trainerbank der Rheinländer steht Markus Anfang, während die Franken seit Sommer von Heiko Vogel betreut werden.

Es ist das 29. Duell beider Teams in der 2. Bundesliga – nur gegen den FC St. Pauli traf Düsseldorf häufiger. Die Heimstatistik spricht klar für die Fortuna: In 14 Zweitliga-Begegnungen in Düsseldorf setzte es lediglich eine Niederlage (6 Siege, sieben Remis), allerdings war genau dieses letzte Heimspiel im Februar 2025 ein 1:2-Rückschlag für die Flingeraner.

Düsseldorf - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Sportlich steckt Düsseldorf in seiner zweitschwächsten Zweitligasaison überhaupt: 14 Punkte nach 16 Partien bedeuten Rang 17, zudem stehen mit zehn Niederlagen schon jetzt mehr Pleiten fest als in der gesamten Vorsaison. Seit Markus Anfang Anfang Oktober das Amt übernahm, sprangen aus acht Spielen lediglich vier Zähler heraus – ligaweit der niedrigste Wert in diesem Zeitraum.

Hinter den Kulissen räumt der neue Sportvorstand Sven Mislintat auf: Am Montag entließ er Sportdirektor Christian Weber, um in „Kaderplanung und sportlicher Ausrichtung neue Wege“ zu beschreiten. Die Zukunft von Trainer Anfang bleibt laut Klubangaben vorerst ungeklärt, doch gegen Fürth sitzt er weiterhin auf der Bank.

Fürth mit Defensivsorgen und ohne Felix Klaus

Greuther Fürth reist ebenfalls mit großen Sorgen an: Seit Spieltag sieben sammelten die Franken nur noch sechs Punkte – Negativwert der gesamten Liga – und kassierten 27 Gegentreffer. Auswärts wartet das Kleeblatt seit fünf Partien auf einen Sieg (ein Remis, vier Niederlagen) und seit 23 Spielen auf eine Weiße Weste.

Hinzu kommt der gelbgesperrte Felix Klaus, Top-Scorer der 2. Liga 2025/26 mit 13 Torbeteiligungen. Vogels Team stellt mit 42 Gegentoren die schwächste Defensive des Unterhauses, wobei insbesondere Standards (13 Gegentore, Ligahöchstwert) und späte Gegentreffer (elf in den letzten 15 Minuten) zum Dauerproblem wurden.

Schwächster Angriff trifft auf anfälligste Abwehr

Düsseldorf erzielte bislang nur 13 Saisontore – Negativrekord der Liga – und liegt laut Expected-Goals-Modell um 7,4 Treffer unter dem zu erwartenden Wert. Fürth dagegen kassierte 9,4 Gegentreffer mehr, als die xG-Against-Statistik nahelegt.

Während das Kleeblatt zehn seiner 20 Saisontore in der Schlussviertelstunde markierte, schlug die Fortuna in diesem Zeitraum erst fünfmal zu und musste selbst zehn Gegentreffer hinnehmen.

Bei ruhenden Bällen prallen Gegensätze aufeinander: Düsseldorf gelangen erst drei Standardtore (Ligatiefstwert), Fürth verteidigt Ecken am schwächsten (acht Gegentreffer). Beide Serien stehen heute Mittag auf dem Prüfstand.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1.