2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.12.2025 • 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend (18:30 Uhr im LIVETICKER) empfängt Fortuna Düsseldorf den FC Schalke 04 in der heimischen Merkur Spiel-Arena.

Während Markus Anfang bei den Rheinländern seit Oktober an der Seitenlinie steht, hat bei den Königsblauen Miron Muslic im Sommer die sportliche Verantwortung übernommen. Für Düsseldorf geht es darum, vor eigenem Publikum an das 2:1 gegen Magdeburg aus dem letzten Heimspiel anzuknüpfen. Schalke reist als Tabellenführer an – mit 31 Punkten aus 14 Partien spielt der Traditionsklub seine zweitbeste Zweitliga-Saison überhaupt.

Düsseldorf - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Gelsenkirchener stellen mit nur acht Gegentoren die beste Abwehr der Liga seit dem 1. FC Köln 2013/14 und ließen ligaweit die wenigsten gegnerischen Abschlüsse (121) zu.

Offensiv ragt Kenan Karaman heraus: Fünf Tore und zwei Vorlagen machen den Ex-Düsseldorfer zum Topscorer der Königsblauen, zuletzt war er beim 2:1 gegen Paderborn an beiden Treffern direkt beteiligt.

Der zehnte Saisonsieg bedeutete zugleich den Sprung an die Spitze – allerdings verlor Schalke seine beiden vorherigen Auftritte als Tabellenführer (1:2 in Karlsruhe, 1:3 in Nürnberg). Drei Niederlagen in Serie als Spitzenreiter hat Schalke in seiner Zweitliga-Historie allerdings noch nie hinnehmen müssen.

Fortuna sucht Konstanz – Itten als Lichtblick in schwieriger Phase

Mit 14 Punkten nach 14 Spieltagen erlebt Düsseldorf seine schwächste Zweitliga-Bilanz seit einem Jahrzehnt. Die Fortuna kassierte bereits acht Niederlagen und stellt mit nur 13 Treffern – gemeinsam mit Magdeburg – die harmloseste Offensive der Liga, bei zugleich eingestelltem Negativrekord von 23 Gegentoren.

Hoffnung macht Cedric Itten: Der Schweizer war an den letzten drei Düsseldorfer Treffern direkt beteiligt, erzielte gegen Magdeburg beide Tore und bereitete in Dresden das 1:2 vor. Dennoch bleibt die Chancenverwertung der Rheinländer mit acht Prozent ligaweit die zweitniedrigste.

Bilanz spricht für Düsseldorf

Fortuna ist seit fünf Zweitliga-Duellen gegen Schalke ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis); der letzte Schalker Erfolg datiert aus dem August 2021.

Abseits des Platzes sorgt Königsblau ebenfalls für Schlagzeilen: Ex-Schalker Malik Thiaw zog jüngst im Sky-Interview Parallelen zwischen seinem neuen Klub Newcastle United und seiner Zeit in Gelsenkirchen – beide Städte seien „fußballverrückt“.

Auch Bayern-Kapitän Manuel Neuer meldete sich zu Wort und wünscht seinem Ex-Verein den Bundesliga-Aufstieg; die aktuelle Tabellenführung sei laut Neuer das Ergebnis „guter Arbeit“ unter Coach Muslic.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1.