2. Bundesliga heute: Elversberg - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.12.2025 • 10:30 Uhr SV Elversberg empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag, 14. Dezember 2025, empfängt die SV 07 Elversberg Fortuna Düsseldorf in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde; angepfiffen wird die Partie der 2. Bundesliga um 13:30 Uhr. Auf der Trainerbank der Gastgeber sitzt Vincent Wagner, während bei den Rheinländern Markus Anfang das Kommando führt. In den bisherigen vier Zweitliga-Duellen holte Elversberg nur einen Sieg (2 Unentschieden, eine Niederlage) – dieser gelang allerdings auswärts im November 2024 mit 2:0. Das bislang letzte Aufeinandertreffen in Elversberg endete im August 2023 mit einem 0:5, der höchsten Heimniederlage der SVE im Unterhaus.

Elversberg - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Saarländer bestreiten derzeit ihre beste Hinrunde in der 2. Bundesliga und stehen bereits bei 30 Punkten. Kein einziges der letzten zehn Heimspiele ging verloren (6 Siege, vier Remis) – eine laufende Bestmarke für den Klub und aktuell die längste Serie der Liga. Mit 29 Treffern stellt Elversberg gemeinsam mit Hannover 96 die torhungrigste Offensive der Saison. Defensiv lässt Wagners Team im Schnitt nur 10,8 gegnerische Abschlüsse pro Partie zu, der zweitbeste Wert hinter Schalke 04.

Fortuna Düsseldorf kämpft mit Auswärtsflaute und Personalsorgen

Fortuna Düsseldorf reist mit lediglich 14 Punkten aus 15 Begegnungen an und erlebt damit die zweitschwächste Zweitliga-Saisonbilanz dieses Jahrtausends; nur 2015/16 waren es zum gleichen Zeitpunkt weniger Zähler (13). Seit dem Amtsantritt von Markus Anfang holten die Rheinländer in sieben Ligaspielen lediglich vier Punkte (1 Sieg, ein Remis, fünf Niederlagen) – ligaweiter Tiefstwert. Hinzu kommt die Sperre von Abwehrchef Tim Oberdorf, der in dieser Spielzeit die zweitmeisten Minuten aller Fortuna-Feldspieler gesammelt und die meisten Ballaktionen (936) verbucht hat. Auswärts setzte es zuletzt drei Niederlagen in Serie, eine Negativserie, die man letztmals Anfang 2023 erlebte.

Ebnoutalib als Torjäger im Fokus – statistische Trends vor dem Duell

Elversbergs Stürmer Younes Ebnoutalib führt mit elf Treffern zusammen mit Darmstadts Isac Lidberg die Torjägerliste der 2. Bundesliga an und weist mit 10,1 den höchsten Expected-Goals-Wert der Liga auf. Sein Team lag in dieser Saison erst in vier Partien zurück – Ligabestwert. Ganz anders die Fortuna: Die Gäste mussten bereits in elf Spielen einem Rückstand hinterherlaufen, häufiger als jede andere Mannschaft, und gingen nur in fünf Begegnungen in Führung. Zudem stellt Düsseldorf mit lediglich 13 erzielten Treffern die schwächste Offensive der Liga. Parallel lässt die Anfang-Elf durchschnittlich 16,1 gegnerische Schüsse pro Spiel zu, den zweithöchsten Wert der laufenden Spielzeit.

Wird SV Elversberg gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Elversberg gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Elversberg gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1.