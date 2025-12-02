2. Bundesliga heute: Frankenderby Nürnberg - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.12.2025 • 13:00 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 07.12.2025, steigt um 13:30 Uhr das 275. Frankenderby zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth im Max-Morlock-Stadion.

Auf der Nürnberger Bank steht seit Sommer 2024 Weltmeister Miroslav Klose, während bei den Gästen Heiko Vogel seine Zweitliga-Premiere für die Spielvereinigung feiert. Fürth setzt damit bereits auf den vierten Cheftrainer der Saison 2024/25 – Ligahöchstwert.

Nürnberg - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der Club reist mit zwei Heimsiegen in Folge an, so viele wie in den vorherigen elf Zweitliga-Heimspielen zusammen (zwei Unentschieden, sieben Niederlagen).

Unter Klose schaffte Nürnberg zuletzt nur zwischen Dezember 2024 und Februar 2025 eine längere Erfolgsserie vor eigenem Publikum (vier Siege am Stück).

Bitter für den FCN: Top-Torschütze Rafael Lubach (4 Treffer) fehlt gelb-rot-gesperrt, nachdem er bislang alle 14 Partien in der Startelf stand.

Für positive Schlagzeilen sorgte unter der Woche die zweite Mannschaft: Nürnberg II bezwang Bayern II mit 3:0 und baute seine Regionalliga-Tabellenführung souverän aus.

Update (13:00 Uhr): Die Aufstellungen Nürnberg - Fürth sind da

SpVgg Greuther Fürth: Timo Schlieck, Gian-Luca Itter, Reno Münz, Philipp Ziereis, Julian Green, Jannik Dehm, Maximilian Dietz, Aaron Keller, Branimir Hrgota, Noel Futkeu, Felix Klaus

1. FC Nürnberg: Jan Reichert, Luka Lochoshvili, Fabio Gruber, Robin Knoche, Finn Becker, Adam Markhiev, Berkay Yilmaz, Tim Janisch, Julian Justvan, Mohamed Alì Zoma, Adriano Grimaldi

Fürth-Trainer Vogel gibt Debüt im Frankenderby

Greuther Fürth reist als Tabellen-17. an, sammelte nur 13 Punkte aus 14 Spielen – das ist die schwächste Zwischenbilanz seit der Saison 2017/18. Die 37 Gegentore bedeuten die schlechteste Defensive nach 14 Spieltagen in der 2. Liga seit 31 Jahren; nur der FSV Frankfurt lag 1994/95 noch darüber.

Immerhin erzielte Fürth in der Fremde bereits 13 Tore und liegt damit ligaweit hinter Hannover 96 auf Rang zwei der Auswärts-Offensivstatistik. Exklusive Interimslösungen startete nur einer der letzten acht Fürther Trainer mit einer Niederlage – ein Wert, den Vogel nun ebenfalls im Blick hat.

Statistikvergleich: Pressingintensität, frühe Gegentore und Derbybilanz

Beide Rivalen gehen mit hohem Pressing in die Partie: Mit einem PPDA-Wert von 14,1 (Fürth) bzw. 13,7 (Nürnberg) liegen sie ligaweit auf den Plätzen eins und zwei. Die ersten 30 Minuten verlaufen beim FCN meist stabil – erst ein Gegentor in diesem Abschnitt, geteilter Bestwert mit Spitzenreiter Schalke 04. Fürth kassierte dagegen neun frühe Gegentreffer, Ligahöchstwert.

Nürnberg zeigt Schwächen kurz vor der Pause (sieben Gegentore zwischen Minute 31 und 45). In der Vorsaison entschied der Club erstmals seit 1977/78 beide Ligaduelle gegen Fürth für sich; zuvor gelangen in zwölf Zweitliga-Derbys lediglich zwei Siege.

Beide Teams blieben am vergangenen Spieltag zum fünften Mal torlos – lediglich Schlusslicht Magdeburg (achtmal) verzeichnet mehr Nullnummern.

Wird 1. FC Nürnberg gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1.