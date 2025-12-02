2. Bundesliga heute: Fürth - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 12.12.2025 • 15:30 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn heute Abend um 18:30 Uhr die Partie zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Hertha BSC angepfiffen wird, steht in der 2. Bundesliga bereits das neunte Aufeinandertreffen der beiden Teams auf dem Programm.

Das Kleeblatt konnte bislang lediglich zwei dieser Duelle gewinnen – das allererste im August 1981 (2:0) sowie das jüngste Heimspiel in der Hinrunde der Vorsaison (2:1). Die Alte Dame entschied dagegen fünf der letzten sechs Zweitliga-Begegnungen für sich und blieb dabei viermal ohne Gegentor. Damit bringt Hertha eine deutlich positivere Bilanz nach Franken mit als der Gastgeber.

Fürth - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Fürth-Coach Heiko Vogel wartet mit seiner Mannschaft seit acht Partien auf einen zweiten Sieg: In den vergangenen neun Zweitligaspielen sprangen lediglich drei Punkte heraus. Die 14 Zähler nach 15 Spieltagen bedeuten den eingestellten Vereinsnegativrekord aus der Saison 2017/18.

Besonders problematisch ist die Defensive: 39 Gegentreffer sind der höchste Wert einer Zweitligamannschaft zu diesem Zeitpunkt seit 31 Jahren. Nur einmal blieb das Kleeblatt überhaupt ohne Gegentor, zudem fielen bereits sieben Kopfballgegentore – Ligahöchstwert gemeinsam mit Preußen Münster. Ein Lichtblick ist Offensivmann Felix Klaus, der mit sechs Toren und sechs Vorlagen aktuell zu den Topscorern der Liga gehört.

Leitl setzt auf Auswärtsstärke und stabile Abwehr

Stefan Leitl kehrt als Berliner Cheftrainer an seine frühere Wirkungsstätte zurück, an der er zwischen Februar 2019 und Sommer 2022 als Fürther Coach tätig war. Gegen seinen Ex-Verein weist Leitl in der 2. Liga einen Schnitt von 2,22 Punkten pro Partie auf – sein persönlicher Bestwert. Auch mit Hertha läuft es vor allem in der Fremde: Seit Beginn der Vorsaison holten die Berliner zwölf Auswärtssiege, vier der letzten fünf davon ohne Gegentreffer. In der laufenden Spielzeit stehen nach sieben Gastauftritten 13 Punkte zu Buche. Die Defensive präsentiert sich mit neun Weißen Westen als das Maß der Dinge im Unterhaus und stellt einen neuen Vereinsrekord nach 15 Spielen auf.

Zahlen zum Duell

Trotz der klaren Tabellensituation deutet vieles auf ein Duell unterschiedlicher Spielanlagen hin: Hertha BSC feuerte am vergangenen Spieltag gegen Magdeburg 19 Abschlüsse ab – Saisonbestwert für die Hauptstädter –, kommt insgesamt aber erst auf 182 Torschüsse. Fürth rangiert hier mit 181 Abschlüssen sogar noch dahinter, ließ jedoch mit 233 gegnerischen Schüssen die drittmeisten der Liga zu (Hertha: 230). In der Luft besitzt die Alte Dame mit bislang fünf Kopfballtreffern ein Plus, während Fürth in dieser Kategorie häufig verwundbar war. Auch bei den Clean Sheets klaffen die Zahlen auseinander: Die Berliner standen bereits neunmal ohne Gegentreffer da, das Kleeblatt nur einmal.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1.