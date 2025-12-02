2. Bundesliga heute: Hannover - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.12.2025 • 17:30 Uhr Hannover 96 empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagabend, 13. Dezember 2025, rollt der Ball um 20:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena, wenn Hannover 96 den VfL Bochum 1848 zum Zweitliga-Klassiker empfängt. Auf der Trainerbank der Niedersachsen steht seit dem Sommer Christian Titz, während beim Revierklub Uwe Rösler die Verantwortung trägt. Beide Teams haben sich im bisherigen Saisonverlauf in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt und gehen mit großem Selbstvertrauen in das Hinrundenausklangsspiel unter dem Flutlicht von Hannover.

Hannover - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Nitro, Sky

: Nitro, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

Historisch betrachtet hatte der VfL in der 2. Bundesliga in Hannover bislang nichts zu lachen: Sieben Auswärtsauftritte endeten mit fünf Niederlagen und zwei Remis – bei keinem anderen Zweitligisten ist Bochum noch sieglos. Hannover wiederum fährt im eigenen Stadion gegen kein aktuelles BL2-Team einen höheren Punkteschnitt ein (2,4). Hinzu kommt: Christian Titz gewann seine letzten sechs Zweitliga-Partien gegen Bundesliga-Absteiger – sieben Erfolge in Serie wären eingestellter Ligarekord, den bislang nur Marco Kurz hält.

Offensiv-Power trotz Verletzungspech: Hannover mit bester Ausbeute seit 2016/17

Mit 28 Zählern aus 15 Partien spielt Hannover seine beste Zweitliga-Saison seit der Aufstiegsrunde 2016/17. 29 Tore bedeuten zusammen mit Elversberg Ligaspitze, untermauert vom höchsten Expected-Goals-Wert (32,4). Seit sechs Spielen traf 96 stets mindestens doppelt; eine längere Serie gab es letztmals 2001. Allerdings verspielte das Team bereits neun Punkte nach Führungen. Bitter: Offensivtalent Husseyn Chakroun fällt wegen einer Muskel-Sehnen-Verletzung im linken Oberschenkel mehrere Wochen aus und verpasst auch das Duell mit Bochum. In der Spitze überzeugt weiterhin Benjamin Källmann, der alle 95 Minuten trifft – ligaweit Bestwert unter Spielern mit mindestens 300 Einsatzminuten.

Bochumer Höhenflug unter Rösler und starke Auswärtsserie ohne Gegentor

Seit Uwe Rösler das Zepter übernommen hat, sammelte Bochum in sieben Zweitliga-Partien 16 Punkte (1 Remis, ein Niederlage) – gemeinsam mit Schalke Ligabestwert. Besonders auswärts läuft es: Drei Pflichtspielsiege in Folge ohne Gegentor sind den Blau-Weißen zuletzt 2007 in der Bundesliga gelungen. In der Liga erzielte Philipp Hofmann in zwei Partien nacheinander und steuerte in den letzten sieben Begegnungen fünf Scorerpunkte bei. Auffällig bleibt der Stilunterschied: Während Hannover 495 Pässe pro Spiel spielt, bringt Bochum nur 360 Zuspiele an – dennoch kletterten die Westfalen mit effizientem Umschaltspiel in Reichweite der Spitzenplätze, auch wenn sie als eines von drei Teams nach Rückstand noch keinen Zähler holten.

Wird Hannover 96 gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf Nitro zu sehen sein.

