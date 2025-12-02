2. Bundesliga heute: Hertha - Bielefeld LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.12.2025 • 15:30 Uhr Hertha BSC empfängt heute DSC Arminia Bielefeld. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn Hertha BSC am Freitag, 19. Dezember 2025, um 18:30 Uhr das Flutlicht im Olympiastadion Berlin einschaltet, spricht die Statistik klar für die Berliner. Nur zwei der letzten 15 Pflichtspielduelle gingen an den DSC Arminia Bielefeld (6:7-2), und im eigenen Stadion ist die Alte Dame seit 14 Partien gegen die Ostwestfalen ungeschlagen (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

2. Bundesliga heute: So verfolgen Sie Hertha - Bielefeld LIVE im TV, Livestream, Ticker

Nach zuvor sieben Pflichtspielsiegen am Stück blieb Hertha BSC zuletzt zweimal hintereinander ohne dreifachen Punktgewinn (1U 1N) und kassierte dabei fünf Gegentreffer – so viele wie in den zehn Begegnungen davor insgesamt. Trotzdem verloren die Berliner in dieser Zweitliga-Saison erst zwei Punkte nach Führung – Ligabestwert. Die Gäste aus Bielefeld kommen dagegen mit einer sieglosen Serie von vier Ligapartien (1U 3N) in die Hauptstadt und haben in diesem Zeitraum nur ein einziges Tor erzielt. In der Fremde holte der DSC seit dem 2:0-Auftaktcoup in Kiel lediglich zwei Zähler aus sechs Ausflügen.

Hertha: Fokus auf Reese, Schuler und Supertalent Eichhorn

Offensiv setzt Hertha BSC weiterhin auf die Formstärke von Fabian Reese. Der Flügelspieler sammelte alle seine zehn Saison-Scorerpunkte an den vergangenen zwölf Spieltagen (3 Tore, sieben Assists) – kein Zweitligaprofi war in diesem Zeitraum produktiver. Erinnerungen weckt zudem Reeses erstes Profitor 2018 – ebenfalls gegen die Arminia. Neben ihm rückt Luca Schuler in den Blickpunkt: Fünf Saisontreffer, alle auswärts, bei einem Schnitt von 86 Minuten pro Tor bedeuten Ligaspitze unter Spielern mit mindestens 200 Einsatzminuten. Und dann ist da noch Kennet Eichhorn: Das 16-jährige Eigengewächs erlebte zuletzt eine Marktwert-Explosion auf laut transfermarkt.de nun 20 Millionen Euro. Herthas Sportdirektor Benjamin Weber bremst jedoch den Hype und verweist auf einen behutsamen Entwicklungsplan.

Bielefelder Standardstärke als Trumpf, doch Auswärtsprobleme bleiben

Arminia Bielefeld reist mit einer klaren Waffe an die Spree: 15 Standardtore sind Liga-Bestwert und stellen mindestens fünf Treffer Vorsprung auf das nächstbeste Team dar. Gleichzeitig gab der DSC bereits neun Punkte nach Führungen aus der Hand – geteilter Negativwert im Unterhaus – und blieb in zwei Auswärtsspielen in Folge torlos. Die Berliner wiederum trafen selbst erst viermal nach ruhenden Bällen, kassierten aber ebenso wenige Standardgegentore. Ein weiterer statistischer Gegensatz: Während Hertha nach Rückstand noch keinen einzigen Zähler holte, erarbeitete sich Bielefeld bereits fünf Comeback-Punkte.

