2. Bundesliga heute: Hertha - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.12.2025 • 13:00 Uhr Hertha BSC empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 07.12.2025, rollt ab 13:30 Uhr im Berliner Olympiastadion der Ball, wenn Hertha BSC zum fünften Pflichtspiel­duell den 1. FC Magdeburg begrüßt.

Die Gastgeber von Trainer Stefan Leitl reisen mit fünf Zweitliga-Siegen in Serie und ebenso vielen Zu-Null-Partien an – eine laufende Bestmarke im Unterhaus. Sechs Erfolge ohne Gegentor in Folge wären Einstellung des Klub-Rekords von 1990. Magdeburgs einziges Erfolgserlebnis in diesem Vergleich stammt aus dem wilden 6:4-Auswärtssieg im September 2023; seither holte Hertha zwei Siege und ein Remis.

Hertha - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Formkurve der Hauptstädter zeigte jüngst auch im DFB-Pokal steil nach oben: Beim 6:1-Kantersieg im Achtelfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern ließ die Leitl-Elf die Fans vom Finale im eigenen Stadion träumen.

Mit dabei: Joker Dawid Kownacki, der nicht nur traf, sondern Kaiserslauterns Marlon Ritter einen Taktik-Zettel aus der Hand riss – eine Szene, die bundesweit für Aufsehen sorgte. Kownacki kommt in der Liga jetzt auf drei Treffer bei nur acht Abschlüssen, eine Chancenverwertung von 37 Prozent, die in dieser Saison lediglich von Darmstadts Isac Lidberg überboten wird.

Update (13:00 Uhr): Die Aufstellungen Hertha - Magdeburg sind da

1. FC Magdeburg: Dominik Reimann, Tobias Müller, Lubambo Musonda, Max Geschwill, Alexander Nollenberger, Silas Gnaka, Laurin Ulrich, Falko Michel, Baris Atik, Mateusz Zukowski, Noah Pesch

Hertha BSC: Tjark Ernst, Niklas Kolbe, Deyovaisio Zeefuik, Michal Karbownik, Linus Gechter, Paul Seguin, Michaël Cuisance, Fabian Reese, Marten Winkler, Diego Demme, Dawid Kownacki

Magdeburg reist nach Pokal-Aus und Auswärtsflaute an

Beim 1:3-Pokalaus in Leipzig zeigte sich der FCM unter Trainer Petrik Sander zwar mutig, doch das Spiel wurde von einem tragischen Todesfall eines Magdeburger Fans überschattet – der Klub sprach den Angehörigen sein Beileid aus.

Sportlich lastet zusätzlicher Druck auf den Elbestädtern: Seit sechs Zweitliga-Gastspielen wartet Magdeburg auf einen Dreier (ein Remis, fünf Niederlagen) und hat damit den eigenen Negativrekord eingestellt. Hinzu kommt die Gelb-Sperre von Dauerbrenner Marcus Mathisen, der ligaweit die meisten Pässe abfing (29) und in allen bisherigen Saison­minuten auf dem Platz stand.

Duell der Serien: Herthas Weiße Westen gegen Magdeburgs Spät-Tore

Statistisch treffen am Sonntag zwei Extreme aufeinander: Hertha stellte in den ersten 14 Ligapartien neun Weiße Westen auf – so viele hatte zuletzt 1996/97 Kaiserslautern zum gleichen Zeitpunkt. Magdeburg blieb dagegen ligaweit am häufigsten torlos (achtmal), erzielte aber 46 Prozent aller Treffer in der Schlussviertelstunde – keinem Team gelang prozentual mehr.

Während die Berliner nur ein Gegentor in diesem Spielabschnitt zuließen, darf man auf das Zusammenspiel von Vorlagenkönig Fabian Reese (sieben Assists, elf kreierte Großchancen) und Knipser Kownacki achten.

Auf der Gegenseite muss Sander seine Abwehr ohne Mathisen neu sortieren, um die lange Auswärtsmisere zu beenden.

