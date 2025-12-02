2. Bundesliga heute: Kiel - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.12.2025 • 17:30 Uhr Holstein Kiel empfängt heute SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn Holstein Kiel am Samstagabend (20.12.2025, 20:30 Uhr) im heimischen Holstein‐Stadion SG Dynamo Dresden empfängt, spricht die Statistik eine deutliche Sprache. Die Störche gewannen sieben der bisherigen acht Zweitliga‐Duelle, die Sachsen blieben sieglos (ein Remis) und erzielten dabei in sechs Partien kein Tor.

Gegen keinen anderen Gegner fuhr Kiel in der 2. Bundesliga mehr Siege ein (ebenfalls sieben wie gegen Karlsruhe). Für Dynamo ist Kiel – gemeinsam mit Greuther Fürth und Erzgebirge Aue – einer der Angstgegner, denn nur gegen diese beiden Klubs setzte es genauso viele Niederlagen (je neun).

Kiel - Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Nitro, Sky

: Nitro, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

Holstein Kiel ist seit vier Zweitliga‐Spielen ohne Sieg (zwei Remis, zwei Niederlagen) und verbuchte in den vergangenen zehn Partien lediglich einen Dreier (fünf Remis, vier Pleiten) – geteilter Negativwert der Liga seit dem 7. Spieltag. In dieser Phase gelangen nur zehn Treffer, weniger erzielte lediglich Fortuna Düsseldorf (acht).

Mit 17 Punkten aus 16 Spielen erlebt Kiel seine schwächste Zweitliga‐Saison – nur 2021/22 stand man zum selben Zeitpunkt ebenfalls bei 17 Zählern. Dynamo Dresden verlor fünf der letzten sieben Zweitliga‐Spiele (zwei Siege) und rutschte erstmals in dieser Saison ans Tabellenende, zuletzt war das am Ende der Spielzeit 2019/20 der Fall.

Die 13 Punkte nach 16 Spieltagen bedeuten die schwächste Zwischenbilanz seit den Abstiegssaisons 2019/20 und 2005/06. Zudem wartet Dynamo als einziges Team der Liga weiterhin auf eine Weiße Weste und kassierte in den letzten 20 Zweitliga‐Partien stets mindestens ein Gegentor – Vereinsnegativrekord.

Kiel vs. Dresden: Skrzybski, Zec und Lemmer mit besonderen Geschichten

Holsteins Offensivmann Steven Skrzybski beendete zuletzt eine persönliche Durststrecke von 13 torlosen Zweitliga‐Einsätzen und ist nun der einzige noch aktive Spieler, der in zehn unterschiedlichen Zweitliga‐Saisons getroffen hat. Ausgerechnet gegen Dresden – seinen heutigen Gegner – blieb er in sieben Aufeinandertreffen bislang ohne Tor, kein anderer Klub bereitete ihm eine längere Flaute.

Abwehrspieler David Zec avancierte mit seinen Treffern drei und vier zum Top‐Torschützen der Kieler und ist zugleich der erste seines Teams, der in einem Zweitliga‐Spiel zwei Elfmeter verwandelte. Bei Dynamo Dresden steht Jakob Lemmer im Mittelpunkt: Der Angreifer traf zuletzt zweimal in Folge und erhöhte sein Saisonkonto auf vier Treffer, nur Christoph Daferner ist mit fünf Toren noch erfolgreicher.

Rapp und Stamm unter Zugzwang

Für Kiel‐Coach Marcel Rapp bedeutet das Duell ein weiteres Aufeinandertreffen mit dem Tabellen‐Letzten, nachdem seine Mannschaft zuletzt beim 3:3 in Magdeburg ebenfalls gegen das Schlusslicht angetreten war. Die Bilanz gegen Letzte ist in den vergangenen fünf Partien ausbaufähig (ein Sieg, zwei Remis, zwei Niederlagen).

Auf der Gegenseite steht Dynamos Trainer Thomas Stamm, der die Negativserie ohne Zu‐Null‐Spiel beenden möchte.

