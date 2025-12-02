2. Bundesliga heute: KSC - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.12.2025 • 10:00 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 13. Dezember 2025 empfängt der Karlsruher SC den SC Paderborn 07 zum 16. Spieltag der 2. Bundesliga, Anstoß ist um 13:00 Uhr im BBBank Wildpark. Historisch betrachtet liegt dem Gast der Gegner besonders: Paderborn feierte bereits zwölf Zweitliga-Siege gegen Karlsruhe – gegen kein anderes Team gelangen den Ostwestfalen so viele Erfolge. Allerdings drehte sich dieses Bild in der vergangenen Saison, als der KSC beide Ligaduelle gewann und dabei ein Torverhältnis von 5:1 verbuchte.

KSC - Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber reisen mit vier Niederlagen in Serie an – eine fünfte Pleite würde den Vereinsnegativrekord aus Oktober/November 2022 einstellen. Defensiv offenbarten die Badener zuletzt große Probleme: In den vergangenen vier Partien kassierten sie jeweils mindestens drei Gegentore und ließen ligaweit die meisten gegnerischen Abschlüsse zu (16,3 pro Spiel). Trotzdem könnte der Nachmittag ein besonderer werden, denn Coach Christian Eichner steht vor seinem 200. Zweitliga-Spiel als Verantwortlicher des KSC – erst der fünfte Trainer, der diese Marke mit einem Klub erreicht. Verzichten muss Eichner auf den gelbgesperrten Marcel Beifus, während Torjäger Fabian Schleusener mit sieben Saisontreffern in Topform ist.

SC Paderborn: Jüngste Startelf, schwache Chancenverwertung, Brackelmann gesperrt

Auch der SC Paderborn 07 steckt nach zuvor acht Siegen am Stück in einer Ergebniskrise und hat seine letzten drei Zweitliga-Begegnungen verloren. Mit 29 Punkten nach 15 Spielen steht dennoch die zweitbeste Zwischenbilanz der Vereinsgeschichte (hinter 2011/12). Paderborn bringt regelmäßig die zweitjüngste Startelf der Liga auf den Platz (Ø 24 Jahre, 55 Tage) und unterbietet seinen Expected-Goals-Wert deutlich (22 Tore bei 27,7 xG) – ligaweit die schwächste Großchancenverwertung (25 %). Defensiv wiegt am Samstag das Fehlen von Calvin Brackelmann schwer: Der rotgesperrte Abwehrmann führt intern bei Tacklings (32) und Zweikampfquote (65 %).

Statistische Kontraste: Zweikampfverhalten, xG-Differenzen und Abschlussstärke

Karlsruhe und Paderborn unterscheiden sich deutlich in ihren Spielansätzen: Der KSC führt mit im Schnitt nur 94 Duellen pro Partie die wenigsten Zweikämpfe der Liga, stellt dabei aber die beste Erfolgsquote (53,0 %). Paderborn sucht häufiger den Zweikampf (111 pro Spiel, ligaweit Rang 2) und kommt auf eine Quote von 49,5 %. Offensiv übertrifft Karlsruhe seinen Expected-Goals-Wert um 5,3 Treffer – Ligaspitze –, während Paderborn 5,7 Tore unter seinem xG zurückbleibt. Damit prallen am Samstag im BBBank Wildpark das effizienteste Team vor dem Tor und die bislang verschwenderischste Offensive der Saison aufeinander.

