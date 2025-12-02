2. Bundesliga heute: Lautern - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.12.2025 • 10:00 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute die SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt Dynamo Dresden am heutigen Samstag (13:00 Uhr im LIVETICKER) im traditionsreichen Fritz-Walter-Stadion. Drei Pflichtspiele in Folge blieb der FCK zuhause gegen die Sachsen sieglos und sogar torlos – eine Serie, die nach den früheren 2,7 Treffern im Schnitt pro Heimduell schwer wiegt.

Letztmals trafen beide Klubs in der Relegation 2022 aufeinander, damals blieb Kaiserslautern ungeschlagen (0:0, 2:0). In der laufenden Saison sind die Pfälzer dennoch das zweitbeste Heimteam der Liga (16 Punkte aus sieben Partien), während Dresden erstmals seit Dezember 2021 wieder zwei Zweitliga-Siege am Stück feierte und auf den ersten Dreier-Hattrick seit 2017 schielt.

Lautern - Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

FCK-Coach Torsten Lieberknecht muss nach dem 1:6-Debakel im DFB-Pokal bei Hertha BSC Antworten liefern. „Ich schäme mich in Grund und Boden“, sagte der 52-Jährige – und betonte zugleich, den „Kredit bei den Fans zurückerarbeiten“ zu wollen.

Sportlich spricht eine beeindruckende Statistik für ihn: Keines seiner letzten 23 Heimspiele gegen Aufsteiger ging verloren (17 Siege, sechs Unentschieden), nur eine einzige Niederlage datiert ausgerechnet gegen Dynamo (Oktober 2011, noch mit Braunschweig).

In der Vorsaison holten die Roten Teufel 16 von 18 möglichen Punkten gegen Neulinge – Ligabestwert. Trotz allem gewann Lautern jedoch nur eines der letzten fünf Liga-Spiele; zweimal blieb das Team zuletzt ganz ohne eigenen Treffer.

Dresdens Formkurve, Torwart­sorgen und Top-Scorer

Auf der Gegenseite reist Dynamo mit Rückenwind an, muss aber einen herben Verlust verkraften: Stammtorhüter Lennart Grill fällt nach einer schweren Knieverletzung monatelang aus. Coach Thomas Stamm kündigte an, den Keeper „eng im Reha-Prozess zu begleiten“.

Offensiv sorgt Alexander Rossipal für Schlagzeilen: Der Linksfuß traf erstmals in zwei Zweitliga-Partien hintereinander und steht mit drei Toren sowie einem Assist bereits an zweiter Stelle der clubinternen Scorer-Liste hinter Christoph Daferner (6). Ebenfalls in Torlaune ist Vincent Vermeij, der in den letzten beiden Partien genauso oft netzte wie in seinen vorherigen 25 BL2-Einsätzen zusammen (1).

Frühe Treffer, Pressing-Kontraste und defensive Schwachstellen

Statistisch verspricht die Anfangsviertelstunde besondere Brisanz: Dresden kassierte ligaweit die meisten Gegentreffer in den ersten 15 Minuten (7), während Kaiserslautern dort schon fünfmal zuschlug – nur Schalke traf häufiger.

Im Pressing gehen beide Teams höchst unterschiedlich vor: Die Pfälzer verzeichnen 187 Pressingsequenzen (Ligahöchstwert, geteilt mit Magdeburg), Dynamo lediglich 130 – Tiefstwert der Liga.

Zudem blieb Dresden als einziges Team dieser Saison noch ohne Weiße Weste und steckt seit 18 Zweitliga-Partien mindestens ein Gegentor ein – Vereinsnegativrekord. Auf dem Betzenberg treffen damit ein heimstarker, aggressiv pressender FCK und eine formstarke, aber defensiv anfällige SGD aufeinander.

