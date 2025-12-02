2. Bundesliga heute: Lautern - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.12.2025 • 10:01 Uhr 1. FC Kaiserslautern empfängt heute 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 20. Dezember 2025, um 13:00 Uhr trifft der 1. FC Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion auf den 1. FC Magdeburg. Unter Trainer Torsten Lieberknecht haben die Pfälzer 27 Punkte aus 16 Partien gesammelt – die beste Zwischenbilanz seit elf Jahren.

Mit einem Heimschnitt von 2,4 Zählern pro Spiel liegt nur Schalke ligaweit vor dem FCK, der 2025 bereits zwölf Heimsiege und 39 Punkte auf dem Betzenberg eingefahren hat. Auch die Offensive überzeugt: 19 Heimtreffer bedeuten Ligaspitze, lediglich 1996/97 war der Toreschnitt daheim höher.

Lautern - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Historisch betrachtet hat Kaiserslautern die Nase vorn: In sechs Heimduellen gegen Magdeburg gab es keine Niederlage (1 Sieg, fünf Remis), zuletzt ein 4:1 im Mai 2024. Insgesamt gewann der FCK allerdings erst zwei der zwölf Pflichtspiele gegen den FCM.

Die Gäste von Trainer Petrik Sander reisen mit Rückenwind an – erstmals in dieser Zweitliga-Saison blieb Magdeburg drei Partien in Folge ungeschlagen (2 Siege, ein Remis) und holte in diesem Zeitraum so viele Punkte wie in den ersten 13 Begegnungen zusammen. Gelingt nun ein weiteres Spiel ohne Niederlage, wäre es 2025 die erste Vierer-Serie dieser Art.

Kaiserslautern überzeugt mit Effizienz

Kaiserslautern präsentiert sich vor dem Tor eiskalt: zwölf Prozent Chancenverwertung und ligaweit beste Quote bei Großchancen (59 Prozent). Besonders glänzt Naatan Skyttä, der in den letzten beiden Heimpartien vier Treffer erzielte und mit insgesamt acht Toren seinen Expected-Goals-Wert um 4,3 übertrifft.

Magdeburg feuert zwar die meisten Abschlüsse der Liga ab (260), verwertet jedoch nur sieben Prozent davon – zweitschlechtester Wert. Hoffnungsträger ist Neuzugang Mateusz Zukowski, der in seinen ersten vier Zweitliga-Einsätzen bereits an vier Toren beteiligt war (3 Tore, ein Assist), eine Bestmarke für den FCM.

Pressing-Duell zwischen Kaiserslautern und Magdeburg

Beide Mannschaften zählen zu den aktivsten Pressing-Teams: Kaiserslautern führt die Liga bei hohen Ballgewinnen an (137), Magdeburg folgt knapp dahinter (134) und verzeichnet sogar die meisten Pressing-Sequenzen überhaupt (214). Beim FCM könnte Baris Atik seinen Lauf ausbauen, nachdem er zuletzt in drei Partien hintereinander direkt an Treffern beteiligt war – vier wären persönlicher Bestwert.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1.