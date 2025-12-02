2. Bundesliga heute: Magdeburg - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.12.2025 • 10:00 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, 13. Dezember 2025, empfängt der 1. FC Magdeburg Holstein Kiel um 13:00 Uhr in der Avnet Arena. Auf der Trainerbank der Gastgeber sitzt seit November Petrik Sander, bei den Gästen trägt weiterhin Marcel Rapp die Verantwortung. Beide Klubs stecken nach 15 Spieltagen im Tabellenmittelfeld der 2. Bundesliga fest – jeweils bei nur 15 erzielten Saisontoren, ligaweit wird lediglich Fortuna Düsseldorf unterboten.

Magdeburg - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Magdeburg reist mit Rückenwind aus zwei aufeinanderfolgenden Siegen an, so viele wie in den ersten 13 Partien zusammen. In der 2. Liga wäre es das erste Mal überhaupt, dass der FCM drei Dreier in Serie einfährt. Zu Hause sind die Blau-Weißen gegen Bundesliga-Absteiger seit sieben Partien ungeschlagen und gewannen die letzten sechs dieser Duelle. Offensiv richtet sich der Blick erneut auf Baris Atik, der in den vergangenen beiden Spielen jeweils ein Tor auflegte und mit ligaweit 41 Torschussvorlagen führt. Verzichten muss Sander allerdings auf Torjäger Rayan Ghrieb: Der Franzose kassierte nach seinem spektakulären „Grabensprung“ beim 2:0 in Berlin seine fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt.

Holstein Kiel: Auswärtsmisere und Sperre von Rosenboom

Die Störche reisen mit nur 16 Zählern aus 15 Begegnungen zur bislang schwächsten Zweitliga-Bilanz seit dem Wiederaufstieg 2017. In der Fremde wartet Kiel seit fünf Spielen auf einen Dreier (zwei Remis, drei Niederlagen) – eine Negativserie, die Coach Marcel Rapp zuletzt nur zu Beginn seiner Amtszeit verzeichnete. Erschwerend kommt die Gelb-Rote Karte von Lasse Rosenboom hinzu, der in der Avnet Arena zusehen muss. Im Pressing verzeichnen die Norddeutschen bislang nur 67 hohe Ballgewinne – der zweitschlechteste Wert der Liga – was sich ebenso wie die Chancenverwertung von 7,9 Prozent negativ auf die Torausbeute auswirkt.

Direkter Vergleich und Schlüsselstatistiken zum Duell

Magdeburg ist seit vier Pflichtspielen gegen Kiel ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis), gewann jedoch nur eines der letzten fünf Heimspiele gegen die Störche – 1:0 im Oktober 2016. Beide Teams leiden unter einer geringen Effizienz vor dem Tor: Der FCM unterbietet seinen Expected-Goals-Wert am deutlichsten aller Zweitligisten (-11,0), Kiel rangiert hier mit ‑6,2 an dritter Stelle. Während Magdeburg mit 128 hohen Ballgewinnen Platz zwei im Liga-Ranking belegt, kommt Kiel lediglich auf 67. Bei den Dribblings fehlt Magdeburg heute der ligaweit drittbeste Einzelspieler, dennoch gehen die Gastgeber mit leichtem Momentum und einer imposanten Heimserie gegen Absteiger in die Partie.

Wird 1. FC Magdeburg gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1.