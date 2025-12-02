2. Bundesliga heute: Münster - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.12.2025 • 10:30 Uhr Der SC Preußen Münster empfängt heute die SV Elversberg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im LVM-Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 17. Zweitliga-Spieltag empfängt SC Preußen Münster am Sonntag, 21. Dezember 2025, um 13:30 Uhr die SV 07 Elversberg im LVM-Preußenstadion. Auf der Münsteraner Bank steht Cheftrainer Alexander Ende, während sein Gegenüber Vincent Wagner die Saarländer anleitet. Für beide Klubs ist es das fünfte Pflichtspielduell im Profifußball – bisher blieb Münster gegen Elversberg ungeschlagen (2 Siege, zwei Unentschieden), seit dem ersten Aufeinandertreffen 2013/14 hielt keine andere Mannschaft die Adlerträger ebenso oft ohne Niederlage.

Münster - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Preußen Münster gewann zwar nur zwei seiner letzten neun Ligapartien (3 Remis, vier Niederlagen), hat mit 19 Punkten allerdings seine geteilte Bestmarke nach 16 Zweitliga-Spielen eingestellt – das gelang zuletzt in der Debütsaison 1989/90. Im eigenen Stadion verloren die Westfalen nur eines der vergangenen zwölf Spiele; seit dem 1:2 gegen Düsseldorf am 5. Spieltag blieb man fünfmal in Serie zuhause ungeschlagen (2 Siege, drei Remis). Elversberg reist dagegen mit der besten Halbserien-Ausbeute seiner Zweitliga-Geschichte an: 33 Punkte nach 16 Partien. Aus den jüngsten vier Begegnungen holten die Saarländer zehn von zwölf möglichen Zählern (3 Siege, ein Remis).

Vergleich der Statistiken: Elversbergs Torgefahr kontra Münsters Ballbesitz

Mit 30 Treffern stellt Elversberg die treffsicherste Offensive der laufenden Spielzeit und kassierte erst 14 Gegentore – weniger ließ lediglich Schalke 04 (8) zu. Münster steht bei 25 Gegentreffern, so viele wie nie zuvor nach 16 Zweitliga-Spielen des Klubs. In der Luft treffen gegensätzliche Extreme aufeinander: Elversberg erzielte fünf Kopfballtore (Ligaspitze hinter Paderborn), während Münster als einziges Team noch ohne Kopfballtreffer dasteht und ligaweit die meisten Kopfballgegentore hinnehmen musste (8). Zusätzlich traf Elversberg sechsmal nach Eckbällen – ebenfalls Bestwert –, die Adlerträger dagegen erst einmal und kassierten bereits sechs Gegentore nach Ecken.

Personal, Joker-Qualität und Passspiel als mögliche Faktoren

Elversberg nutzt mit lediglich 20 eingesetzten Spielern den kleinsten Kader der Liga, bringt jedoch mit 13 verschiedenen Torschützen (geteilte Bestmarke mit Paderborn) enorme Breite auf das Tableau. Herausragend: Joker Otto Stange traf bereits dreimal nach Einwechslung in dieser Saison, ligaweit nur Hannovers Benjamin Källman erreicht den selben Wert; insgesamt hält Stange bei fünf Zweitliga-Jokertreffern – Rekord für einen Teenager (18 Jahre, 308 Tage). Münster setzt dagegen bereits 28 Akteure ein, so viele wie kein anderes Team. Im Passspiel führen die Westfalen mit 86 Prozent Genauigkeit die Ligawertung an, dicht gefolgt von Elversberg (84 Prozent). Auch im Ballbesitz rangieren beide Clubs vorne: Münster kommt auf durchschnittlich 59 Prozent, Elversberg auf 54 Prozent.

Wird SC Preußen Münster gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Preußen Münster gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Preußen Münster gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1.