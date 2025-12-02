2. Bundesliga heute: Münster - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.12.2025 • 15:30 Uhr SC Preußen Münster empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im LVM-Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend (18:30 Uhr im LIVETICKER) steigt im LVM-Preußenstadion das Duell zwischen dem SC Preußen Münster und Hannover 96.

Die Gastgeber von Trainer Alexander Ende warten seit inzwischen elf Pflichtspielen auf einen Erfolg gegen die Niedersachsen (vier Remis, sieben Niederlagen); der letzte Dreier datiert aus dem April 1979. Immerhin endeten beide Aufeinandertreffen der Vorsaison remis – 0:0 in Münster und 2:2 in Hannover. Bei den Gästen steht seit Sommer Christian Titz an der Seitenlinie.

Münster - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Mit durchschnittlich 60 % Ballbesitz führt Preußen Münster die Zweitliga-Statistik knapp vor Hannover 96 (58 %). Die Titz-Elf glänzt zudem mit der ligaweit besten Passquote von 86 %, dicht gefolgt von Münster mit 85 %.

Beide Teams setzen auf aktives Gegenpressing: Hannovers PPDA-Wert von 9,2 und Münsters 10,0 markieren die intensivsten Pressingzahlen der Liga. Das Aufeinandertreffen verspricht daher lange Ballstafetten, eng geführte Zweikämpfe und ein Duell um die Spielkontrolle.

Münster ohne Dauerbrenner ter Horst – Batista Meier als Schlüsselspieler

Die Preußen müssen auf Jano ter Horst verzichten. Der defensivstarke Mittelfeldmann sitzt eine Gelbsperre ab, nachdem er als einziger Münsteraner an den ersten 14 Spieltagen stets in der Startelf stand und vereinsintern die meisten Minuten (1.205) sammelte.

Offensiv rückt Oliver Batista Meier in den Fokus: Mit vier Toren und drei Assists ist er bester Scorer seiner Mannschaft und hat bereits mehr Zweitligatreffer erzielt als in seinen früheren Stationen Dresden und Ulm zusammen.

Münster verlor ligaübergreifend nur eines der letzten elf Heimspiele (vier Siege, sechs Remis) und blieb in den jüngsten vier Partien im LVM-Preußenstadion unbesiegt.

Hannover auswärts ungeschlagen und treffsicher – Källmann jagt Völler-Rekord

Hannover 96 reist als bestes Auswärtsteam der Saison an: 15 Punkte aus sieben Gastspielen (vier Siege, drei Remis) bedeuten Vereinsrekord-Einstellung und zugleich die einzige noch ungeschlagene Auswärtsbilanz der Liga. Mit einem Sieg am Freitag könnte Hannover vorerst auf einen Aufstiegsplatz springen.

Die Niedersachsen verbuchten zuletzt erstmals seit August wieder zwei Siege in Folge und stellen mit 27 Treffern – gemeinsam mit der SV Elversberg – die beste Offensive. Sieben Tore durch Einwechselspieler unterstreichen die Bankstärke, zuletzt trafen Husseyn Chakroun und Benedikt Pichler als Joker gegen den KSC (3:0).

Stürmer Benjamin Källmann erzielte sieben seiner acht Saisontore in der Fremde; nur Rudi Völler (zehn Auswärtstore 1981) hält nach acht Spielen einen besseren Startrekord in der 2. Liga.

