2. Bundesliga heute: Nürnberg - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.12.2025 • 10:30 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Club geht mit einer Serie von drei Zweitligapartien ohne Sieg in das Heimspiel gegen Hannover 96 (ein Unentschieden, zwei Niederlagen). Damit wiederholt sich exakt die Punkteausbeute der Vorsaison: Nach 16 Spieltagen stehen erneut 19 Zähler zu Buche. Positiv: Im Max-Morlock-Stadion blieb das Team von Trainer Miroslav Klose zuletzt viermal in Folge ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis) und erzielte dabei jeweils zwei Treffer – eine Heim-Offensivquote, die Nürnberg zuletzt im Winter 2019/20 erreichte. Am Sonntag muss Klose jedoch auf den gelbgesperrten Adam Markhiev verzichten; in den zehn Partien mit ihm in der Startelf sammelte der FCN im Schnitt 1,8 Punkte, ohne ihn nur 0,2.

Nürnberg - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die Niedersachsen sind in dieser Zweitligasaison als einziges Team auswärts noch ungeschlagen (vier Siege, vier Remis) und haben saisonübergreifend zehn Auswärtsspiele ohne Niederlage vorzuweisen – eingestellter Vereinsrekord. Mit 29 Punkten nach 16 Spieltagen spielt Hannover 96 seine beste Zweitliga-Saison seit neun Jahren, nur 2016/17 war die Ausbeute mit 31 Zählern noch höher. In den jüngsten vier Ligaspielen holte die Mannschaft von Christian Titz acht von zwölf möglichen Punkten. Mit 29 erzielten Toren stellt 96 zudem die zweitbeste Offensive der Liga, lediglich Elversberg traf einmal mehr.

Historische Bilanz spricht für die Niedersachsen

Nürnberg wartet seit sechs Zweitliga-Duellen auf einen Sieg gegen Hannover (zwei Remis, vier Niederlagen) – so lange wie gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten. Zu Hause datiert der letzte Zweitliga-Erfolg des FCN über 96 sogar aus dem Oktober 2016 (2:0); seither gab es im Max-Morlock-Stadion drei Unentschieden und drei Niederlagen. Besonders bemerkenswert: Erstmals kassierte Nürnberg in der 2. Liga drei Niederlagen in Folge gegen die Niedersachsen.

Personal und Schlüsselspieler im Fokus

Benjamin Källmann präsentiert sich für Hannover als echter Auswärtsspezialist: Acht seiner neun Saisontore erzielte der Finne in fremden Stadien – ligaweiter Bestwert. In der Historie der eingleisigen 2. Liga war lediglich Rudi Völler 1981 für den TSV 1860 München in den ersten acht Auswärtsspielen mit zehn Treffern noch erfolgreicher. Auf Nürnberger Seite ist die Torproduktion bislang verhalten: 17 Treffer sind ligaweit der zweitschwächste Wert vor Düsseldorf (13). Zudem hat der FCN in dieser Spielzeit noch keinen Sieg gegen ein Team aus den Top Acht gelandet, während Hannover 96 gegen Mannschaften der unteren Tabellenhälfte ungeschlagen ist (fünf Siege, drei Remis).

Wird 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1.