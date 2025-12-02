2. Bundesliga heute: Paderborn - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.12.2025 • 10:00 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute die SV Elversberg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, 06. Dezember 2025, empfängt der SC Paderborn 07 die SV 07 Elversberg (13 Uhr im LIVETICKER) in der Home Deluxe Arena.

Auf der Trainerbank der Ostwestfalen sitzt Ralf Kettemann, bei den Gästen aus dem Saarland gibt Vincent Wagner die Kommandos. In den bislang vier Zweitliga-Duellen dieser Klubs fielen satte 15 Treffer (Schnitt: 3,75), beide Teams trafen dabei ausnahmslos. Paderborn holte aus den letzten drei Vergleichen sieben von neun möglichen Punkten und verlor nur das allererste Aufeinandertreffen (1:4 auswärts).

Paderborn - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SCP geht mit zwei Niederlagen am Stück in die Partie – der erste derartige Negativlauf in dieser Zweitligasaison, nachdem zuvor acht Siege in Folge auf dem Konto standen.

Bitter wiegt die Sperre von Laurin Curda: Der Flügelspieler erzielte zuletzt bei Schalke seinen dritten Saisontreffer, kassierte dort aber die fünfte Gelbe Karte.

Curda stand in allen bisherigen 14 Ligaspielen in der Startelf und gab teamintern die meisten Abschlüsse ab (31); neben ihm war nur Filip Bilbija (8 Saisontore) immer gesetzt. Immerhin führt Paderborn mit sechs Kopfballtreffern weiterhin die Liga-Statistik an.

Elversberger Formschwankungen und defensive Bestmarken

Die SV Elversberg reist mit lediglich einem Sieg aus den letzten fünf Zweitligaspielen an (3:2 beim KSC), blieb dabei dreimal ohne eigenes Tor.

Zuvor hatte die Wagner-Elf jedoch 19 von 21 möglichen Punkten gesammelt und 21 Treffer erzielt. Defensiv präsentiert sich die SVE weiter stabil: Das 0:0 gegen Darmstadt war bereits die sechste Weiße Weste der Saison – nur Hertha BSC (9) und Schalke 04 (7) halten mehr.

Auswärts sprang gegen Top-2-Teams bislang erst ein Dreier heraus, das spektakuläre 4:3 bei St. Pauli im April 2024.

Standards, Expected Goals und Duell in der Luft

Beide Mannschaften gehören mit jeweils neun Treffern nach ruhenden Bällen zu den gefährlichsten Standardteams der Liga; nur Arminia Bielefeld übertrifft diesen Wert (15). Elversberg erzielte dabei ligaweit die meisten Tore nach Ecken (5, gemeinsam mit Bochum und Darmstadt), während Paderborn in der laufenden Saison noch kein Gegentor nach einer Ecke zuließ.

In Sachen Expected Goals liegen nur Hannover 96 (31,0) und Schalke 04 (13,8 gegen) besser als Paderborn (27,2 xG / 16,5 xGA) und Elversberg (26,9 xG / 15,9 xGA). Ein besonderes Augenmerk liegt heute auf den Kopfballduellen: Paderborn führt die Kopfballtor-Wertung an, Elversberg bestreitet ligaweit die wenigsten Luftzweikämpfe (387) und kommt nur auf eine Erfolgsquote von 45 Prozent.

Wird SC Paderborn 07 gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1.