2. Bundesliga heute: Schalke - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.12.2025 • 10:30 Uhr Der FC Schalke 04 empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der FC Schalke 04 am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr den 1. FC Nürnberg in der Veltins-Arena empfängt, steht für das Team von Trainer Miron Muslic mehr als nur drei Punkte auf dem Spiel. Mit einem weiteren Heimspiel ohne Niederlage würde Königsblau die Marke von 18 ungeschlagenen Pflichtpartien vor eigenem Publikum einstellen – einen solchen Lauf schafften die Gelsenkirchener bislang nur gegen Mönchengladbach und 1860 München. Zudem könnte Schalke nach 1981/82 und 1983/84 zum dritten Mal als Herbstmeister der 2. Bundesliga überwintern, ein Kunststück, das bislang nur der 1. FC Köln häufiger gelang.

Schalke steht bei 34 Zählern aus den ersten 15 Spielen – Vereinsrekord im Unterhaus. Bemerkenswert: Diese Ausbeute wurde trotz lediglich 20 erzielter Treffer erzielt, dem eingestellten Negativrekord des Klubs nach exakt dieser Anzahl an Partien. Der Schlüssel liegt in der Stabilität: Mit nur acht Gegentoren stellte Muslics Mannschaft die zweitbeste Defensive, die in der 2. Liga zu diesem Zeitpunkt je gemessen wurde. Achtmal blieb S04 ohne Gegentor; lediglich Hertha BSC kommt in dieser Saison auf ein Spiel mehr zu null.

Nürnbergs Auswärtsaufgabe nach acht starken Ligaspielen

Gegen die Mannschaft von Miroslav Klose spricht in der Veltins-Arena allerdings die jüngste Historie: Schalke gewann sieben Heimspiele in Folge gegen den Club, insgesamt ist man seit 17 Pflichtpartien im eigenen Stadion ungeschlagen. Dennoch reist Nürnberg mit nur einer Niederlage aus den letzten acht Ligabegegnungen an (4 Siege, drei Remis). Einen Erfolg gegen ein Top-8-Team verbuchte der FCN in dieser Saison zwar noch nicht, doch gerade das letzte Duell mit einem Tabellenführer entschied Nürnberg im August 2024 zu Hause gegen Schalke mit 3:1 für sich.

Assist-König Justvan und Aufschwung im Gesamtverein

Im Blickfeld steht besonders Julian Justvan: Der offensive Mittelfeldspieler bereitete im Derby gegen Greuther Fürth erneut zwei Tore vor und führt mit sechs Assists die aktuelle Saisonstatistik hinter Herthas Fabian Reese an. Seit seinem Wechsel 2024 sammelte kein Zweitligaprofi mehr Torvorlagen (18). Positive Schlagzeilen gab es unter der Woche ebenfalls aus der Frauen-Bundesliga: Die Nürnbergerinnen besiegten Eintracht Frankfurt in einem spektakulären Nachholspiel mit 5:3 und kletterten auf Rang neun – ein Erfolgserlebnis, das den Gesamtverein vor dem Auftritt der Profis in Gelsenkirchen zusätzlich beflügelt.

Wird FC Schalke 04 gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1.