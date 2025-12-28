Newsticker
2. Bundesliga>

Mislintat trifft Anfang-Entscheidung bei Fortuna Düsseldorf

Mislintat trifft Anfang-Entscheidung

Der neue Sportvorstand Sven Mislintat vertraut dem Coach. Markus Anfang bleibt Cheftrainer der Fortuna.
Bleibt Fortuna-Trainer: Markus Anfang
Bleibt Fortuna-Trainer: Markus Anfang
© IMAGO/Beautiful Sports/SID/Kenny Beele
SID
Der neue Sportvorstand Sven Mislintat vertraut dem Coach. Markus Anfang bleibt Cheftrainer der Fortuna.

Markus Anfang soll den kriselnden Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf vor dem Abstieg retten. Die weitere Zusammenarbeit mit dem Trainer verkündete der neue Sportvorstand Sven Mislintat am Sonntag.

„Die Leistungen der letzten Spiele, die Arbeit von Markus Anfang auf und neben dem Trainingsplatz und die Gespräche haben gezeigt, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind, um aus der schwierigen Phase wieder rauszukommen“, sagte Mislintat.

Mislintat spricht Anfang Vertrauen aus

Anfang (51) hatte den Trainerposten bei den Rheinländern erst im Oktober als Nachfolger von Daniel Thioune übernommen. Trotz eines Sieges gegen die SpVgg Greuther Fürth vor der Winterpause (2:1) überwintern die Düsseldorfer auf Relegationsplatz 16.

Mislintat hatte im Dezember die Nachfolge von Klaus Allofs angetreten. Die Trainerfrage hatte der neue starke Mann zunächst unbeantwortet gelassen.

