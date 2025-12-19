Ausgleich in letzter Sekunde: Dämpfer für Hertha BSC

SID 19.12.2025 • 20:39 Uhr Die Berliner verpassen einen Heimsieg - und warten seit drei Spielen auf einen Sieg.

Aufstiegskandidat Hertha BSC hat in der 2. Fußball-Bundesliga erneut einen Dämpfer kassiert. Die Berliner kamen zum Jahresabschluss gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld zu Hause nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und warten seit drei Spielen auf einen Sieg - den Ausgleichstreffer erzielte die Arminia in letzter Sekunde.

Der Rückstand des Tabellensechsten auf die Aufstiegsränge kann am Wochenende weiter anwachsen. Paul Seguin (67.) brachte die Berliner verdient in Führung, doch Stefano Russo (90.+6) entriss der Hertha ganz spät den Heimsieg. Die Gastgeber spielten ab der 85. Minute nach einer Roten Karte gegen Toni Leistner (Notbremse) in Unterzahl.

Die Arminia, die sieben Monate nach dem DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttart (2:4) ins Olympiastadion zurückkehrte, wartet trotz des umjubelten Punktgewinns bereits seit fünf Spielen auf einen Erfolg (drei Niederlagen) und muss den Blick nach unten richten.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle über die Partie. Luca Schuler (27.) und Kapitän Fabian Reese (39.) vergaben gute Möglichkeiten auf die Hertha-Führung. Auf der Gegenseite schloss Noah Sarenren Bazee (34.) aus guter Position zu überhastet ab.