Krise in Düsseldorf: Mislintat neuer Allofs-Nachfolger?

SID 12.12.2025 • 13:10 Uhr Ex-BVB-Chefscout Sven Mislintat ersetzt wohl Manager Klaus Allofs beim kriselnden Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Der kriselnde Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat offenbar einen Nachfolger für Sportvorstand Klaus Allofs gefunden. Wie die Bild berichtet, soll der Klub vor einer Verpflichtung von Sven Mislintat, langjähriger Chefscout und bis Februar für einige Monate Technischer Direktor von Borussia Dortmund, stehen.

Im Gegenzug werde Allofs, der seinen am 30. Juni 2026 auslaufenden Vertrag ohnehin nicht verlängern wird, wohl zu Beginn der kommenden Woche den Verein vorzeitig verlassen.

Gerüchten zufolge hatte neben Mislintat auch der jüngst beim VfL Wolfsburg entlassene Sportdirektor Sebastian Schindzielorz auf der Wunschliste der Fortuna gestanden. Nun habe sich aber der Düsseldorfer Aufsichtsrat wohl für den 53-Jährigen entschieden. Am Wochenende solle nun in einer Sitzung offiziell die Zusage erfolgen.

Mislintat im Februar beim BVB entlassen

Mislintat, von 2006 bis 2017 Chefscout beim BVB und dort wegen seiner Erfolge mit dem Spitznamen „Diamanten-Auge“ versehen, war zum 1. Mai 2024 in neuer Funktion nach Dortmund zurückgekehrt. Nach einem Machtkampf in der Führungsetage mit Sportdirektor Sebastian Kehl war er dann aber bereits Anfang Februar entlassen worden.