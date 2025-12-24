Boss-Wechsel! Schmadtke kehrt nach Hannover zurück

Philipp Schmidt 24.12.2025 • 14:43 Uhr Boss-Wechsel bei Hannover 96! Der Geschäftsführer Sport verabschiedet sich nach Österreich, auf ihn folgt ein alter Bekannter.

Jörg Schmadtke kehrt zu Hannover 96 zurück! Wie der Zweitligist an Heiligabend mitteilte, tritt der 61-Jährige die Nachfolge von Geschäftsführer Sport Markus Mann an, der den Verein in Richtung RB Salzburg verlässt. Mann hatte seinen Posten viereinhalb Jahre inne.

Der Klub entspreche damit Manns Wunsch, heißt es in der Mitteilung. „Der Wechsel wird zum 1. Januar 2026 vollzogen. Schmadtke wird bis zum 28. Februar 2029 bestellt.“

Schmadtke hat eine Vergangenheit bei den Hannoveranern. Zwischen 2009 und 2013 trug er als Sportdirektor und Geschäftsführer in der erfolgreichsten Zeit der jüngeren Klubgeschichte für die Niedersachsen Verantwortung.

Schmadtke prägte Erfolgszeit in Hannover

„Ich freue mich sehr darüber, zurück zu sein und die Aufgabe bei Hannover 96 anzutreten. Jetzt geht es darum, zügig ins Arbeiten zu kommen. Zunächst einmal möchte ich mir schnell ein umfassendes Bild machen und werde viele Gespräche führen, um die internen Abläufe, Strukturen und Sichtweisen kennenzulernen“, wird Schmadtke vom Klub zitiert.

In seinen Aufgabenbereich fällt neben der Lizenzmannschaft auch die 96-Akademie. „Ich bin sehr froh, dass wir mit Jörg Schmadtke einen Fachmann mit großer Erfahrung gewinnen konnten, um die sportliche Zukunft von Hannover 96 zu gestalten“, sagte Aufsichtsratschef Martin Kind: „Er kennt den Klub und das Umfeld und wird sich zügig in alle relevanten Themen einarbeiten können.“

In Schmadtkes erster Amtszeit bei 96 hatte der Verein die Bundesliga-Saison 2010/11 auf dem vierten Platz beendet, das Team spielte in den beiden Folgejahren zudem in der Europa League. Nach seinem Abschied arbeitete Schmadtke beim 1. FC Köln und VfL Wolfsburg, bis Februar 2024 war er zuletzt als Sportdirektor des FC Liverpool tätig.

