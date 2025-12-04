Club gegen Kleeblatt: Emotionen pur zum 275. Mal

SID 04.12.2025 • 13:03 Uhr Für die beiden Altmeister geht es im fränkischen Duell um viel. Bei Fürth gibt es sogar eine Trainerpremiere.

Emotionen, Brisanz, Druck, Tradition: Das 275. Frankenderby zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth steht wie so oft unter ganz besonderen Vorzeichen. Für den Club geht es am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) nach der „Vollkatastrophe“ von Magdeburg um schnelle Wiedergutmachung, das abstiegsbedrohte Kleeblatt will bei der Premiere des neuen Trainers Heiko Vogel schnell die Wende schaffen.

Nürnberg gegen Fürth: Es ist das älteste und nach wie vor eines der prestigeträchtigsten Nachbarschaftsduelle im deutschen Fußball, auch wenn die beiden Altmeister inzwischen in der 2. Liga ums Überleben kämpfen. An der immensen Bedeutung der Partie zwischen dem Tabellenzehnten und dem Vorletzten hat dies nichts geändert.

„Es ist kein gewöhnliches Spiel“, sagte Club-Profi Luka Lotschoschwili. „Die Fans wissen, was ansteht, die Mannschaft weiß das auch. Wir alle wissen, dass wir ein ganz wichtiges Heimspiel haben. Da zählt jeder Moment, jeder Zweikampf“, betonte FCN-Coach Miroslav Klose und ergänzte nach der ernüchternden 0:3-Pleite von Magdeburg: „Wir müssen schnellstmöglich den Turnaround schaffen.“

Nürnberg dominierte zuletzt im Derby

In der Vorsaison hatte der Club, neunmaliger deutscher Meister, den ungeliebten Nachbarn, immerhin dreimal Titelträger, deutlich beherrscht (4:0, 3:0). Man wisse jedoch, warnte Ex-Weltmeister Klose, „dass die auch mit dem Rücken zur Wand stehen“.