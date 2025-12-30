Darmstadt verpflichtet Akiyama fest

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 verpflichtet den bisherigen Leihspieler Hiroki Akiyama fest. Wie die Lilien mitteilten, wurde die mit dessen japanischem Stammklub Albirex Niigata vereinbarte Kaufoption gezogen. Demnach geht die Leihe zum Saisonende in ein festes Vertragsverhältnis über, Informationen zur Laufzeit des neuen Kontrakts verkündete der Verein nicht.

Der 25 Jahre alte Akiyama hatte sich im Mittelfeld der Darmstädter auf Anhieb einen Stammplatz erarbeitet und in 16 von 17 Hinrundenspielen in der Startelf gestanden. „Für uns gab es daher keinen Zweifel daran, dass wir Hiro über diese Saison hinaus an uns binden möchten und die Kaufoption ziehen werden“, sagte Sportdirektor Paul Fernie. Es sei nun der „richtige Zeitpunkt“ gekommen, um frühzeitig „Klarheit“ zu schaffen.