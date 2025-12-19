Darmstadt verspielt Sieg in Paderborn

SID 19.12.2025 • 20:26 Uhr Nach einem Einbruch in Halbzeit zwei reicht es für die Lilien im Verfolgerduell nur zu einem 2:2.

Der SV Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz verspielt. Im Verfolgerduell beim lange Zeit enttäuschenden SC Paderborn langte es für die Hessen trotz 2:0-Führung nach einem Einbruch in der zweiten Halbzeit nur zu einem 2:2 (2:0). Mit jeweils 33 Punkten bleiben Darmstadt und Paderborn damit auf den Plätzen drei und vier.

Der frühere U21-Nationalspieler Marco Richter erzielte früh den ersten Treffer der Lilien (4.) und war auch an der Entstehung des 2:0 durch Killian Corredor (37.) beteiligt. Paderborn verhinderte durch Mika Baur (55.) und Sebastian Klaas (84./Handelfmeter) die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen.

Gegen in der ersten Halbzeit offensiv erschreckend schwache Paderborner ging Darmstadt mit dem ersten Abschluss und etwas Glück in Führung - Richters Schuss war abgefälscht. Für die Mainzer Leihgabe war es der zweite Treffer in den jüngsten drei Spielen - in seinen ersten 14 Liga-Einsätzen für Darmstadt war er erfolglos geblieben. Nach Richters abgeblocktem Schuss erhöhte Corredor mit seinem fünften Saisontor.