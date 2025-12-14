Darmstadt weiter in Form: Kohfeldt-Team mischt oben mit

SID 14.12.2025 • 15:27 Uhr Die Hessen beweisen gegen Preußen Münster Geduld und belohnen sich im zweiten Durchgang.

Vierter Sieg aus den vergangenen fünf Spielen: Darmstadt 98 zeigt sich im Jahresendspurt weiter in Topform und mischt munter im Aufstiegsrennen mit.

Das Team von Trainer Florian Kohfeldt setzte sich am 16. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:0 (0:0) gegen Preußen Münster durch und festigte den Relegationsrang drei.

Killian Corredor belohnte die Gastgeber per Kopfball-Abstauber mit der Führung nach einem feinen Heber von Marco Richter an die Latte (57.). Zu diesem Zeitpunkt hatten die Hessen insgesamt dreimal das Aluminium getroffen und sich den Treffer verdient.