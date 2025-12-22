Dresden leiht Elversbergs Ceka aus

SID 22.12.2025 • 10:48 Uhr Für den offensiven Flügelspieler Jason Ceka heißt es nun Abstiegskampf statt Aufstiegsrennen.

Der stark abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat sich für die Rückrunde die Dienste des Offensivspielers Jason Ceka gesichert. Der 25-Jährige wechselt bis zum Saisonende leihweise vom Zweitliga-Spitzenteam SV Elversberg zum Tabellenschlusslicht. Das teilten die beiden Klubs am Montag mit.

Beim Tabellenzweiten aus Elversberg kam Ceka in der laufenden Saison nicht über die Jokerrolle hinaus, sieben Kurzeinsätze und ein Tor stehen zu Buche. In einem Pflichtspiel stand er zuletzt Ende Oktober auf dem Platz. In Dresden soll Ceka nun wieder Spielpraxis sammeln und „die Torgefahr in der anstehenden Rückrunde weiter erhöhen“, wie Geschäftsführer Stephan Zimmermann erklärte.