Enttäuschung für Schalke-Star! Doch S04 atmet auf

Manfred Sedlbauer 12.12.2025 • 10:19 Uhr Schalke 04 kann vorerst weiter auf Moussa Sylla zählen. Der Stürmer steht nicht im Aufgebot von Mali für den Afrika Cup.

Aufatmen bei Schalke 04, Enttäuschung beim Topstürmer! Bei Königsblau sorgt eine überraschende Entscheidung für Erleichterung. Moussa Sylla steht nicht im Kader von Mali für den Afrika-Cup, der vom 21. Dezember bis 18. Januar stattfinden wird.

Der Stürmer (vier Tore, zwei Vorlagen) bleibt dem Zweitliga-Spitzenreiter damit erhalten. „Enttäuscht. Aber stolz und hinter den Adlern“, meldete sich der Angreifer via Instagram zu Wort.

Für Schalke hat diese Entscheidung klare Vorteile. Sylla wird sowohl im letzten Hinrundenspiel gegen Eintracht Braunschweig als auch in der Vorbereitung auf die Rückrunde vollständig zur Verfügung stehen.

Wäre er zum Turnier nach Marokko gereist, hätte er nicht nur das Spiel zum Jahresabschluss, sondern vermutlich auch große Teile der Wintervorbereitung sowie das erste Rückrundenspiel gegen Hertha BSC verpasst.

Schalke 04: Zukunft von Topstürmer weiter offen

Sylla ist der wertvollste Spieler im Kader von S04. Auch deshalb war der eigentliche Plan des finanzklammen Klubs, ihn bereits im vergangenen Sommer gewinnbringend zu verkaufen. Ob über Weihnachten erneut Gespräche zu seiner Zukunft (Vertrag bis 2028) stattfinden?