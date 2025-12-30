Erster Transfer von Mislintat: Düsseldorf verpflichtet Tanaka

SID 30.12.2025 • 10:40 Uhr Fortuna Düsseldorf macht den ersten Transfer unter Sportvorstand Sven Mislintat perfekt. Der japanische Nationalspieler Satoshi Tanaka unterschreibt langfristig.

Fortuna Düsseldorf hat den ersten Transfer unter der Leitung des neuen Sportvorstands Sven Mislintat perfekt gemacht. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, wechselt der japanische Nationalspieler Satoshi Tanaka vom Erstligisten Sanfrecce Hiroshima an den Rhein. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

Die Fortuna sei davon überzeugt, dass Tanaka eine schnelle Bereicherung sein werde und „darüber hinaus noch großes Entwicklungspotenzial besitzt“, sagte Mislintat.

Mit Sanfrecce Hiroshima feierte Tanaka den Gewinn des japanischen Superpokals sowie des japanischen Ligapokals, er absolvierte 47 Partien. Im Juli 2025 gab er sein Debüt für die japanische Nationalmannschaft.