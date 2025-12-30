Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

Erster Transfer von Mislintat: Düsseldorf verpflichtet Tanaka

Mislintat tütet ersten Transfer ein

Fortuna Düsseldorf macht den ersten Transfer unter Sportvorstand Sven Mislintat perfekt. Der japanische Nationalspieler Satoshi Tanaka unterschreibt langfristig.
Fortuna Düsseldorfs neuer Sportvorstand, Sven Mislintat, reagiert auf seinen Spitznamen "Diamantenauge", der ihm einst bei Borussia Dortmund gegeben wurde.
SID
Fortuna Düsseldorf macht den ersten Transfer unter Sportvorstand Sven Mislintat perfekt. Der japanische Nationalspieler Satoshi Tanaka unterschreibt langfristig.

Fortuna Düsseldorf hat den ersten Transfer unter der Leitung des neuen Sportvorstands Sven Mislintat perfekt gemacht. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, wechselt der japanische Nationalspieler Satoshi Tanaka vom Erstligisten Sanfrecce Hiroshima an den Rhein. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

Die Fortuna sei davon überzeugt, dass Tanaka eine schnelle Bereicherung sein werde und „darüber hinaus noch großes Entwicklungspotenzial besitzt“, sagte Mislintat.

Mit Sanfrecce Hiroshima feierte Tanaka den Gewinn des japanischen Superpokals sowie des japanischen Ligapokals, er absolvierte 47 Partien. Im Juli 2025 gab er sein Debüt für die japanische Nationalmannschaft.

Ein verwandtschaftliches Verhältnis zu Düsseldorfs früherem Mittelfeldspieler Ao Tanaka besteht nicht. „Mir ist bewusst, dass mein Nachname in Düsseldorf kein Unbekannter ist, aber ich möchte hier natürlich meine eigenen Fußstapfen hinterlassen“, sagte Tanaka.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite