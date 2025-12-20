Fortuna siegt beim Mislintat-Einstand

SID 20.12.2025 • 14:55 Uhr Die Rheinländer verlassen die direkten Abstiegsplätze.

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat eine verkorkste Hinrunde beim Einstand von Sven Mislintat versöhnlich beendet. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang gewann das Kellerduell gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 (1:0) und verließ mit 17 Punkten die direkten Abstiegsplätze.

Cedric Itten (24.) und Florent Muslija (65.) erzielten die Treffer beim fünften Saisonsieg der Rheinländer. Fürth kassierte im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Heiko Vogel die erste Niederlage (zwei Unentschieden) und fiel mit 15 Zählern auf einen Abstiegsrang zurück. Daran änderte auch der Treffer von Noel Futkeu (86., Foulelfmeter nach Videobeweis) nichts.

Die Fortuna hatte unruhige Tage hinter sich. Mislintat ersetzte Vereins-Legende Klaus Allofs als Sportvorstand und stellte sofort Sportdirektor Christian Weber frei. Die Mannschaft zeigte sich davon zunächst unbeeindruckt und kam durch Sima Suso zu einer frühen Großchance (4.). Fürths Torhüter Timo Schlieck parierte aber stark.

Auch in der Folge spielte die schwächste Offensive der Liga munter nach vorne. Itten sorgte aus kurzer Distanz für die verdiente Führung. Von den Gästen kam offensiv in der ersten Halbzeit viel zu wenig, erst kurz vor dem Seitenwechsel hatten sie eine kurze Drangphase.