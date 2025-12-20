KSC stoppt freien Fall

SID 20.12.2025 • 14:58 Uhr Der Karlsruher SC stoppt seine Pleitenserie, liegt aber weiter hinter den eigenen Ansprüchen.

Der Karlsruher SC hat seine Niederlagenserie in der 2. Liga gestoppt, den erhofften Befreiungsschlag aber verpasst.

Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner trotzte dem VfL Bochum beim 2:2 (0:1) auswärts einen Punkt ab und hielt das Team von Uwe Rösler auf Distanz. Auf den Rängen acht und neun hinken beide Klubs jedoch den eigenen Ansprüchen hinterher.

Fukada rettet dem KSC einen Punkt

Francis Onyeka (35./69.) brachte Bochum zweimal in Führung, Karlsruhes Kapitän Marvin Wanitzek (47.) mit seinem fünften Saisontor und Shio Fukada (86.) glichen jeweils aus. Für den KSC war es nach zuletzt fünf Pleiten in Serie der erste Punkt, für Bochum nach vier Siegen und drei Niederlagen das erste Unentschieden vor heimischem Publikum in dieser Saison.

Beide Teams mussten auf wichtige Spieler verzichten. Beim VfL fehlten Kapitän Matus Bero (Sprunggelenk) und Ibrahima Sissoko (Afrika-Cup), der KSC musste ohne Christoph Kobald (Wade) sowie die Gelb-Rot-Sünder Marcel Franke und Fabian Schleusener auskommen. Bochum fand sich schneller und gleich gut ins Spiel.

Bochum mit besseren Chancen

Die Führung erfolgte nach einem Eckstoß, Onyeka nutzte die Kopfballvorlage von Philipp Hofmann. Karlsruhe drängte noch vor der Pause auf den Ausgleich, der allerdings erst nach dem Seitenwechsel gelang: Wanitzek drückte den Ball nach einem zu kurz abgewehrten Kopfball von Fukuda über die Linie.