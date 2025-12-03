Fußball: "Wir wollen in die Top 20 Deutschlands"

„Wollen in Top 20 Deutschlands“

Michael Becker hat den Karlsruher SC grundlegend umgebaut und aus einer angespannten Situation zu einem modernen, strategisch gefestigten Klub geführt. Im SPORT1-Podcast Leadertalk spricht Becker über die Herausforderungen, die Kulturwende im Verein und das langfristige Ziel des KSC.