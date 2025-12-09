Hannover: Chakroun fällt mehrere Wochen aus

SID 09.12.2025 • 19:02 Uhr Erst im neuen Jahr kann Hannover wieder auf den Offensivspieler setzen.

Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss im Jahresendspurt auf Offensivspieler Husseyn Chakroun verzichten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, hat sich der 21-Jährige in der Begegnung bei Preußen Münster am vergangenen Freitag (2:2) eine strukturelle Muskel-Sehnen-Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Dies habe eine "mehrwöchige Ausfallzeit zur Folge", teilte 96 mit.