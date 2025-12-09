Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss im Jahresendspurt auf Offensivspieler Husseyn Chakroun verzichten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, hat sich der 21-Jährige in der Begegnung bei Preußen Münster am vergangenen Freitag (2:2) eine strukturelle Muskel-Sehnen-Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Dies habe eine "mehrwöchige Ausfallzeit zur Folge", teilte 96 mit.
Hannover: Chakroun fällt mehrere Wochen aus
Erst im neuen Jahr kann Hannover wieder auf den Offensivspieler setzen.
2025/26 erzielte Chakroun bisher zwei Tore
Damit steht der gebürtige Hannoveraner dem Verein in den verbleibenden zwei Partien der Hinrunde am kommenden Samstag gegen den VfL Bochum (13.30 Uhr/Sky) und beim 1. FC Nürnberg am 21. Dezember "definitiv nicht zur Verfügung". In Münster war Chakroun nach einem Zweikampf bereits in der 25. Minute ausgewechselt worden.