2. Bundesliga: Hannover verzweifelt und verpasst Sprung

SID 13.12.2025 • 22:36 Uhr Gegen Bochum verschießen die Niedersachsen einen umstrittenen Elfmeter.

Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz verpasst. Die Niedersachsen kamen gegen den wiedererstarkten VfL Bochum nur zu einem 0:0 und blieben vorerst auf Rang fünf. Die Gäste aus dem Ruhrpott setzten ihren Aufschwung unter Uwe Rösler fort und punkteten im siebten von acht Spielen mit ihrem neuen Trainer.

Große Aufregung gab es kurz vor der Pause: Schiedsrichter Tobias Reichel entschied nach einem Zweikampf zwischen Farid Alfa-Ruprecht und Hannovers Maurice Neubauer, der nach leichtem Kontakt zu Boden ging, nach kurzem Zögern auf Elfmeter. Auch der Videoassistent stimmte zu. Benjamin Källmann jedoch scheiterte mit einem schwachen Schuss an VfL-Keeper Timo Horn (44.).

Zuvor hatte es schon eine längere Unterbrechung gegeben, als Fans beider Seiten zündelten. Weil die Sicht stark beeinträchtigt war, pfiff Reichel erst nach acht Minuten Pause wieder an. Auch in der zweiten Halbzeit wurde ein Feuerwerk abgebrannt - diesmal nur im Heimblock.