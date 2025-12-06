Hofmann trifft: Bochum setzt Aufwärtstrend fort

SID 06.12.2025 • 14:59 Uhr Der VfL klettert unter Trainer Uwe Rösler immer weiter nach oben. Für die Arminia ist es die dritte Niederlage in Serie.

Der VfL Bochum hat seinen Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und die Ergebniskrise von Arminia Bielefeld verschlimmert. Die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler setzte sich am Samstag mit 1:0 (1:0) gegen die Ostwestfalen durch und feierte den vierten Sieg in den vergangenen fünf Ligaspielen.

Philipp Hofmann (70.) traf per Kopf zum Heimsieg für den VfL, der sich von der 0:2-Niederlage im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart unter der Woche gut erholt zeigte. Die Bochumer zogen in der Tabelle an der Arminia vorbei und sind vorerst Neunter. Für die Ostwestfalen, die auch im Tabellenmittelfeld rangieren, war es die dritte Niederlage in Folge.

Im Ruhrstadion entwickelte sich eine ausgeglichene Anfangsphase, beide Teams spielten munter nach vorne. Die Arminia war das gefährlichere Team: Erst scheiterte Monju Momuluh am herauseilenden VfL-Keeper Timo Horn (24.), dann lenkte Horn einen Distanzschuss von Marvin Mehlem gerade so über die Latte (31.).

Auf der Gegenseite vergab Kjell Wätjen freistehend aus zwölf Metern die Riesenchance zur Führung, Jonas Kersken parierte stark (33.).