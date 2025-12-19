Karius enthüllt: "Für mich war Fußball schon so gut wie vorbei!“

Benedikt Lohr 19.12.2025 • 14:53 Uhr Loris Karius spricht offen über seine Zeit als vereinsloser Spieler. Der Profifußball schien in dieser Phase weit weg.

Schalke-Keeper Loris Karius hat vor dem Abschluss der Zweitliga-Hinrunde offen über die Monate nach dem Ende seiner Zeit bei Newcastle United gesprochen, in denen er vereinslos war und zeitweise kaum noch an eine Rückkehr in den Profi-Fußball glaubte.

Im Podcast kicker meets DAZN blickte der 32-jährige Torwart auf die Phase nach dem Auslaufen seines Vertrags im Sommer 2024 zurück. Zunächst habe es noch konkrete Gespräche gegeben: „Wir waren mit einem Verein in Italien relativ weit. Das hat sich dann im letzten Moment zerschlagen aus verschiedenen Gründen.“

Als dieser Wechsel platzte, sei anschließend „erstmal Ruhe eingekehrt“. In der Zeit ohne Verein habe Karius zwar weiter trainiert, sich aber bewusst anders vorbereitet als während seiner aktiven Karriere. „Ich habe jeden Tag trainiert, aber nicht unbedingt fußballspezifisch“, sagte er.

„Fußball war schon so gut wie vorbei“

„Für mich wäre es nichts gewesen, mich tagtäglich bei irgendeinem Verein fitzuhalten, ohne Perspektive auf irgendwas“, so Karius.

Nach seinem Abschied aus Newcastle suchte Karius ein wenig Abstand vom Profi-Alltag. „Ich habe für mich entschieden, ich gehe mal zwei Schritte weg vom Fußball, mache ein paar andere Sachen, verbringe Zeit mit der Familie und plane meinen eigenen Alltag“, erklärte er.

Die Monate ohne Verein seien „eine gute und wichtige Erfahrung“ gewesen, auch wenn er den Fußball irgendwann vermisst habe.

Beim Zuschauen am Wochenende habe er gespürt: „Eigentlich könntest du da schon mithalten.“ Dennoch habe sich vieles lange perspektivlos angefühlt. „Für mich war Fußball eigentlich schon so gut wie vorbei“, sagte Karius offen.

Schalke-Wende mit Karius

Zuvor stand der Torwart zwei Jahre bei Newcastle United unter Vertrag, war dort stets Teil des Kaders, kam aber nur auf zwei Pflichtspieleinsätze.

Die Wende brachte schließlich die Unterschrift bei Schalke 04: Karius erhielt eine neue Chance und entwickelte sich zu einer tragenden Säule, nachdem er im Frühjahr mehrere Monate ausgefallen war.

Mit neun Zu-null-Spielen und nur acht Gegentoren trug Karius entscheidend dazu bei, dass Schalke aktuell die 2. Bundesliga mit 37 Punkten anführt.