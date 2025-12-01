Knieverletzung: Dresden "in den kommenden Monaten" ohne Grill

SID 01.12.2025 • 16:48 Uhr Der Dynamo-Keeper muss eine längere Zwangspause einlegen.

Torwart Lennart Grill vom Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden muss eine lange Zwangspause einlegen. Wie der Aufsteiger mitteilte, zog sich der 26-Jährige am Sonntag beim 2:1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf eine „schwere Verletzung des rechten Knies“ zu. Der Keeper soll nun operiert werden und dem Klub „in den kommenden Monaten“ fehlen.

Grill hatte sich in der Schlussphase der Begegnung ohne Fremdeinwirkung das Knie verdreht und war anschließend nach langer Behandlung vom Platz getragen worden. In den letzten Minuten gegen die Fortuna stand dann Feldspieler Aljaz Casar im Tor des Heimteams, da das Dresdner Wechselkontingent bereits ausgeschöpft war.