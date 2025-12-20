Lautern verliert Anschluss nach oben

SID 20.12.2025 • 14:58 Uhr Die Roten Teufel unterliegen dem 1. FC Magdeburg, der sich weiter im Aufwind befindet.

Der 1. FC Kaiserslautern hat den Kontakt zur Spitzengruppe der 2. Bundesliga vorerst verloren. Die Roten Teufel unterlagen in einem turbulenten Heimspiel dem aufstrebenden 1. FC Magdeburg trotz Aufholjagd 2:3 (0:2) und haben damit sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Die Gäste verließen mit nun zehn Zählern aus den vergangenen vier Spielen erstmals seit dem vierten Spieltag die Abstiegsplätze.

Magdeburg zunächst klar überlegen

Magdeburg war auf dem Betzenberg zunächst klar überlegen und lag kurz nach der Pause 3:0 in Führung. Baris Atik (22.), Mateusz Zukowski (35.) und Alexander Nollenberger (49.) hatten für den verdienten, scheinbar souveränen Vorsprung gesorgt. Zukowski verfehlte zwischenzeitlich nur knapp sogar noch einen weiteren Treffer (42.).

Kaiserslautern fehlten die Ideen, die beste Chance besaß zunächst Paul Joly, der beim Stand von 0:2 aber nur den Pfosten traf (45.+2). Keine zehn Minuten nach dem dritten Magdeburger Treffer aber waren die Gastgeber wieder im Spiel - durch Daniel Hansliks (53.) Fernschuss und einen von Marlon Ritter verwandelten Handelfmeter (57.).