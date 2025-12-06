Maglica trifft hinten und vorne: Darmstadt bezwingt Karlsruhe

SID 06.12.2025 • 22:31 Uhr Erst die tragische Figur, dann der Held: Abwehrspieler Matej Maglica erlebt beim Sieg der Darmstädter ein Wechselbad der Gefühle.

Darmstadt 98 ist in der 2. Fußball-Bundesliga erneut auf den Aufstiegs-Relegationsplatz geklettert. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt siegte am Samstagabend mit 3:2 (1:1) gegen den Karlsruher SC und verdrängte durch das fünfte Spiel in Folge ohne Niederlage mit 29 Punkten den SC Paderborn von Rang drei. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) könnte Hertha BSC mit einem hohen Sieg beim Schlusslicht FC Magdeburg jedoch vorbeiziehen.

Matej Maglica brachte Darmstadt mit einem Eigentor erst ins Hintertreffen (38.), sorgte jedoch auch für den Endstand (63.). In einer schwungvollen Partie trafen auch Marco Richter (45.+1) und Isac Lidberg (48.) zur zwischenzeitlichen Führung, Fabian Schleusener durfte (60.) nur kurzzeitig die Hoffnung für Karlsruhe zurück bringen. Als einziger Zweitligist in dieser Saison neben der SV Elversberg ist die Kohfeldt-Mannschaft vor den eigenen Fans somit noch ungeschlagen. Der KSC kassierte dagegen die vierte Pleite in Folge.

Im Stadion am Böllenfalltor starteten die Darmstädter motiviert in die Partie, verpassten aber immer wieder die große Chance auf die Führung. Zwar sorgte in Person von Maglica ein Darmstädter für den ersten Treffer - aber auf der falschen Seite, der Kroate fälschte den Ball mit dem Kopf unglücklich ins eigene Tor ab. Kurz darauf verpasste Lidberg die große Chance auf den Ausgleich, bevor es Richter per Freistoß kurz vor dem Pausenpfiff besser machte.