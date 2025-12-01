Medien: Fürth trennt sich von Trainer Kleine

Die SpVgg Greuther Fürth hat wohl auf ihre sportliche Krise reagiert und sich von Trainer Thomas Kleine getrennt. Das berichten die Nürnberger Nachrichten. Demnach seien Kleine, der den Fußball-Zweitligisten am Ende der vergangenen Saison übernommen und zum Klassenverbleib geführt hatte, sowie seine beiden Co-Trainer am Montag freigestellt worden.
Medien: Trainer-Aus bei Zweitligist
Die Franken haben in der 2. Liga sechs der vergangenen sieben Spiele verloren und stehen auf einem Abstiegsplatz.
Seit vergangener Saison in Fürth: Thomas Kleine
© firo/SID/Marcel Engelbrecht
Die Fürther belegen nach 14 Spieltagen mit nur 13 Punkten den 17. Tabellenplatz. Das 0:3 am vergangenen Wochenende gegen den VfL Bochum war die sechste Niederlage in den vergangenen sieben Liga-Spielen. Sportdirektor Stephan Fürstner hatte daraufhin auf eine öffentliche Rückendeckung für Kleine verzichtet.
Auch abseits der sportlichen Misere käme der Trainerwechsel bei den Fürthern zu einem brisanten Zeitpunkt. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) steht das 275. Frankenderby beim Lokalrivalen 1. FC Nürnberg auf dem Programm.