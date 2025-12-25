Medien: Schalke mit Manga-Nachfolger Lüftl einig

SID 25.12.2025 • 16:33 Uhr Nach dem Aus von Ben Manga ist die Nachfolge offenbar geregelt: Lüftl soll aus Hannover nach Gelsenkirchen kommen.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 steht offenbar vor der Verpflichtung eines Nachfolgers für den ehemaligen Kaderplaner Ben Manga. Wie der kicker am Donnerstag berichtet, sollen sich die Knappen mit Maximilian Lüftl vertraglich auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Demnach besetze der 31-Jährige, der seit 2022 bei Hannover 96 arbeitet, künftig die neue Stelle als "Leiter Scouting und Transfers".