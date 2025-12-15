Mislintat stellt Sportdirektor Weber frei

SID 15.12.2025 • 12:07 Uhr Wie der Klub am Montagmorgen mitteilt, soll mit der Entscheidung "ein Kurswechsel" erfolgen.

Offiziell ist Sven Mislintat noch nicht vorgestellt worden, der neue starke Mann bei Fortuna Düsseldorf hat aber schon eine erste gewichtige Entscheidung gefällt: Der neue Sportvorstand des Fußball-Zweitligisten hat Sportdirektor Christian Weber (42) von seinen Aufgaben entbunden. Wie der Klub am Montagmorgen mitteilte, soll mit der Entscheidung „ein Kurswechsel“ erfolgen.

„Für die neuen Weichenstellungen im sportlichen Bereich war die Trennung eine logische Konsequenz“, wird Mislintat, Nachfolger von Klaus Allofs, zitiert: „Die Position des Sportdirektors wird bis auf Weiteres nicht eins zu eins nachbesetzt.“