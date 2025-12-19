Acht Spieler mit königsblauer Vergangenheit und ein Trainer mit Schalke-Tattoo: Für Eintracht Braunschweig ist das Aufeinandertreffen mit dem Zweitliga-Tabellenführer aus Gelsenkirchen keine normale Partie. In der Mannschaft von Heiner Backhaus gibt es viele Berührungspunkte mit dem Gegner am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).
Mit S04-Tattoo: Eintracht-Coach freut sich “wahnsinnig”
Der Coach der Braunschweiger ist bekennender Schalke-Anhänger und hat viele Ex-Spieler des Klubs in seinen Reihen.
Backhaus ist Trainer von Braunschweig und Schalke-Fan
© Imago/SID/Oliver Mueller
“Das ist ein absolut besonderes Spiel und es würde jede Lüge dieser Welt toppen, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht wahnsinnig drauf freue”, sagte Backhaus, der seine Verbundenheit zu Schalke auch auf seinem Oberarm verewigt hat: “Wir haben viele, die auf Schalke waren, die dort ausgebildet wurden. Und für sie ist es ein gefühltes kleines Derby.”
Von der starken Entwicklung der Schalker Mannschaft hat sich Backhaus jüngst in der Veltins-Arena selbst überzeugt. “Die Mannschaft passt perfekt zum Klub”, sagte Backhaus: “Die DNA vom Verein ist es, über Aggressivität und Kompaktheit zu kommen und als Mannschaft zu agieren. Für mich persönlich haben sie einen überragenden Trainer und schlaue Leute, die das ganze Umfeld richtig gut kennen.”