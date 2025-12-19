Mit S04-Tattoo: Eintracht-Coach freut sich “wahnsinnig”

SID 19.12.2025 • 14:18 Uhr Der Coach der Braunschweiger ist bekennender Schalke-Anhänger und hat viele Ex-Spieler des Klubs in seinen Reihen.

Acht Spieler mit königsblauer Vergangenheit und ein Trainer mit Schalke-Tattoo: Für Eintracht Braunschweig ist das Aufeinandertreffen mit dem Zweitliga-Tabellenführer aus Gelsenkirchen keine normale Partie. In der Mannschaft von Heiner Backhaus gibt es viele Berührungspunkte mit dem Gegner am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

“Das ist ein absolut besonderes Spiel und es würde jede Lüge dieser Welt toppen, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht wahnsinnig drauf freue”, sagte Backhaus, der seine Verbundenheit zu Schalke auch auf seinem Oberarm verewigt hat: “Wir haben viele, die auf Schalke waren, die dort ausgebildet wurden. Und für sie ist es ein gefühltes kleines Derby.”