Muslic: Herbstmeisterschaft "ist uns komplett egal"

SID 12.12.2025 • 14:42 Uhr Im letzten Heimspiel des Jahres wartet auf den Schalker Trainer ein echtes Highlight. Auf der Tabellenführung ausruhen will sich Muslic keineswegs.

Trainer Miron Muslic vom Fußball-Zweitligisten Schalke 04 will der möglichen Herbstmeisterschaft nicht zu viel Bedeutung zukommen lassen. „Welcher Titel Mitte Dezember da steht, ist uns in Wahrheit komplett egal. Es geht uns um die Punkte, und wir wollen diese drei Punkte“, sagte der 43-Jährige vor dem letzten Heimspiel des Jahres gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag (13.30 Uhr).

Dort könnte sich S04 mit einem weiteren Dreier vorzeitig zum Herbstmeister krönen. „Wir sind mitten in der Saison, haben schon einen Weg hinter uns und gemeinsam viel erreicht“, sagte Muslic. „Aber: Es ist erst der 16. Spieltag, da gibt es noch einige Ziele, die wir noch erreichen wollen.“

In erster Linie freut sich der 43-Jährige auf die Atmosphäre. Am Sonntag wird das 150-jährige Gelsenkirchener Stadtjubiläum in der Arena gefeiert, jeder Spieler wird auf den grünen Sondertrikots einen anderen Stadtteil auf dem Ärmel tragen. Hinzu kommt die Fanfreundschaft mit dem Club.

Muslic: „Das haben wir so in dieser Art in Österreich nicht“

„Das haben wir so in dieser Art in Österreich nicht, ich kenne das auch aus Belgien und England nicht. Das ist etwas Besonderes, das wird für die Fans aus beiden Lagern ein Highlightspiel“, sagte Muslic: „Für uns auch, aber für uns geht es um Performance und Ergebnisse.“