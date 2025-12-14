Zweitliga-Trainer empört: "Was denken sich die Leute dabei?"

SID 14.12.2025 • 11:30 Uhr Beim Topspiel der 2. Bundesliga wurde massiv gezündelt - den Trainern gefiel es kaum.

Raketen, Böller und Spielunterbrechungen - die Pyroaktivitäten der Fans beim Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga haben bei den Trainern Christian Titz und Uwe Rösler wenig Freude hervorgerufen.

„Wir kommen alle ins Stadion, um Fußball zu sehen. Und dann unterbricht man das Spiel für 15 Minuten zweimal. Ich weiß nicht, was die Leute sich dabei denken“, sagte Rösler, der mit dem VfL Bochum ein 0:0 bei Hannover 96 holte.

Auch Titz sah einen negativen Einfluss auf die Partie. „Eine längere Unterbrechung macht etwas mit einem Spiel“, sagte der 96-Trainer: „Für die Spieler ist es nicht ganz angenehm. Du wirst kalt, bist aus dem Spielfluss raus.“